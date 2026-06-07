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Österreich

Spektakulärer Unfall

Schwangere kracht mit Auto in Bankfiliale

© FF Krems
In Krems ist in der Nacht auf Samstag ein Auto in eine Bankfiliale gekracht.
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Zwei meterhohe Fensterscheiben wurden dabei zerstört, berichtete die Feuerwehr. Die schwangere Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Ihr Wagen wurde leicht beschädigt. Die Unfallursache war vorerst nicht bekannt.

Krems © FF Krems
Krems © FF Krems

Durch die Mitglieder der FF Krems wurden die Reste der Glasfront entfernt. Anschließend wurde mit Holzstaffeln und Schaltafeln jenes Bodenfenster verschlossen, das direkt in die Filiale führt. Das zweite Fenster - jenes zum Selbstbedienungsfoyer der Bank - wurde mit Absperrbändern gesichert. Ein privater Sicherheitsdienst übernahm laut Feuerwehr die nächtliche Überwachung der Filiale.

Krems © FF Krems
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