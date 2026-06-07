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Sicherheitszentrum

Polizeizentrum NÖ soll an Baubeginn 2027 halten

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Das neue Sicherheitszentrum samt begrüntem Dach.
© PFAFFENBICHLER AERCHITEKTUR
Für das in St. Pölten geplante Polizeisicherheitszentrum hat das Land Niederösterreich den Vorentwurf freigegeben. Angaben vom 7. Juni zufolge wird die Entwurfsplanung ausgearbeitet. Die Einreichung ist für Dezember vorgesehen, der Baubeginn soll im Sommer 2027 erfolgen. Die Übergabe eines der größten Hochbauprojekte des Landes an die Landespolizeidirektion ist für das erste Halbjahr 2030 geplant.
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"Mit dem neuen Polizeisicherheitszentrum errichten wir gemeinsam mit dem Bund eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur für die Sicherheitsarbeit", betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer Aussendung. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wies darauf hin, dass das Projekt viele Einheiten unter einem Dach vereinen werde.

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Im Sicherheitszentrum sollen u.a. die Landespolizeidirektion Niederösterreich, die Einsatzabteilung mit Einsatztrainingszentrum, das Landeskriminalamt, das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung, die Fremden- und Grenzpolizeiliche Abteilung, die Landesverkehrsabteilung, die Sicherheits- und Verwaltungspolizeiliche Abteilung, die Logistikabteilung sowie das Stadtpolizeikommando St. Pölten untergebracht werden. Geplant sind neun Gebäude mit etwa 36.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Die Kosten wurden zuletzt mit 171,2 Millionen Euro beziffert.

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