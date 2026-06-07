Sicherheitszentrum
Polizeizentrum NÖ soll an Baubeginn 2027 halten
"Mit dem neuen Polizeisicherheitszentrum errichten wir gemeinsam mit dem Bund eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur für die Sicherheitsarbeit", betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer Aussendung. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wies darauf hin, dass das Projekt viele Einheiten unter einem Dach vereinen werde.
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Im Sicherheitszentrum sollen u.a. die Landespolizeidirektion Niederösterreich, die Einsatzabteilung mit Einsatztrainingszentrum, das Landeskriminalamt, das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung, die Fremden- und Grenzpolizeiliche Abteilung, die Landesverkehrsabteilung, die Sicherheits- und Verwaltungspolizeiliche Abteilung, die Logistikabteilung sowie das Stadtpolizeikommando St. Pölten untergebracht werden. Geplant sind neun Gebäude mit etwa 36.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Die Kosten wurden zuletzt mit 171,2 Millionen Euro beziffert.
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