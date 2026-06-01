Neues Sicherheitszentrum für Favoriten

Der Neubau umfasst künftig Räumlichkeiten für Polizeiinspektion, Ermittlungseinheiten des Landeskriminalamts sowie des Landesamts Staatsschutz und Extremismusbekämpfung.

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In der Keplergasse in Wien-Favoriten wird ein neues Sicherheitszentrum errichtet. Ab 2028 sollen dort unterschiedliche Polizei- und Ermittlungseinheiten ihren Sitz haben. Am Montag erfolgte der Spatenstich für die Einrichtung. Das Projekt sei ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der Wiener Polizeiinfrastruktur, hieß es dazu in einer Aussendung des Innenministeriums.

In der Keplergasse 10 entsteht ein Neubau, der über sechs Geschoße sowie eine Gesamtfläche von rund 2.100 Quadratmetern verfügen wird. Die Inbetriebnahme des Sicherheitszentrums ist für Anfang 2028 geplant. Künftig werden dort eine Polizeiinspektion sowie Ermittlungseinheiten des Landeskriminalamts und des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung untergebracht sein.

Karner: "Schlagkräftige und zeitgemäße Infrastruktur"

"Wir werden auch in Zukunft in schlagkräftige und zeitgemäße Infrastruktur sowie die weitere personelle Stärkung investieren. Das Sicherheitszentrum wird unter modernsten Bedingungen zur Sicherheit in Favoriten und Wien beitragen", hielt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) fest. SPÖ-Gemeinderat Marcus Schober verwies ebenfalls auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für jene, "die täglich für unseren Schutz sorgen".

Derzeit versehen die Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Keplergasse ihren Dienst in einem Ausweichquartier in der Columbusgasse. Das bisherige Gebäude habe aufgrund seines baulichen Zustandes sowie der fehlenden Barrierefreiheit nicht mehr den Anforderungen eines modernen Amtsgebäudes entsprochen, hieß es in der Mitteilung. Ein weiteres Sicherheitszentrum für Favoriten ist bereits in der Gudrunstraße in Bau.

Stimmen zum neuen Sicherheitszentrum

Landespolizeivizepräsident Franz Eigner betonte: "Mit dem geplanten neuen Sicherheitszentrum wird eine Dienststelle entstehen, deren Raum- und Funktionskonzept den Anforderungen einer modernen Polizeieinrichtung entspricht. Großzügig dimensioniert sowie funktionell und technisch auf dem Stand der Zeit. Unsere Kolleginnen und Kollegen werden hervorragende Arbeitsbedingungen vorfinden und die Bevölkerung eine polizeiliche Anlaufstelle, die für sie da ist."

ARE-Geschäftsführerin Dornaus sagte: "Mit dem neuen Polizeigebäude in Wien-Favoriten realisiert die ARE Austrian Real Estate gemeinsam mit dem Bundesministerium für Inneres einen zeitgemäßen und funktionalen Standort für die Wiener Polizei. Der Neubau in Holz-Hybrid-Bauweise verbindet moderne Arbeitsbedingungen mit hohen ökologischen Standards – vom Einsatz des nachwachsenden Baustoffs Holz über begrünte Fassaden und Regenwassernutzung bis hin zu einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Damit leisten wir einen Beitrag zu einer modernen Sicherheitsinfrastruktur und zu einer qualitätsvollen Weiterentwicklung des Standorts."

Rendering des Sicherheitszentrums Favoriten-Keplergasse © zoom_vp_at