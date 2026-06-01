Grüne Revolution
Kräuter, Kinder, Klima: Schulgärten als Wunderwelten
Erstmals stand heuer das Thema mentale Gesundheit im Mittelpunkt. Expertin Makka Dzumaeva zeigte eindrucksvoll: Natur reduziert Stress, stärkt die Resilienz - und macht Kinder und Jugendliche widerstandsfähiger. In Zeiten von Handy-Sucht und Leistungsdruck ein WICHTIGES Signal!
Was die Jugend wirklich bewegt
Leopold Kirner von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien präsentierte die brandneue Jugendwertestudie 2025. Ergebnis: Naturerfahrungen spielen im Alltag junger Menschen eine viel größere Rolle als gedacht!
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Am Nachmittag ging es richtig praktisch zur Sache: Workshops zu Kräutern, tiergestützter Pädagogik und Bodenlebewesen zeigten, wie spannend echter Unterricht im Grünen sein kann. Und Petra Regina Moog aus Düsseldorf bewies: Schulhöfe können lebendige Biotope für Menschen, Tiere UND Pflanzen sein!
Den Auftakt machte „Natur im Garten"-Experte Robert Lhotka mit dem heurigen Jahresschwerpunkt: „Pflanze Kräuter. Würze dein Leben." -- Kräuter für Alltag, Küche und Pädagogik ganz neu entdeckt.
Den Abschluss bildeten eine Führung durch den Muster-Schulgarten der GARTEN TULLN und gemütliches Networking im Restaurant GAUMENWEIDE.
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