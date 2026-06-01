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Grüne Revolution

Kräuter, Kinder, Klima: Schulgärten als Wunderwelten

Katja Batakovic (Fachliche Leitung „Natur im Garten“), Corinna Gartner (Acker Österreich), Tanja Westfall-Greiter (Tanjas Küchengarten), Karin Cech (DIE GARTEN TULLN), Katja Frieht (BG BRG Josefstraße St. Pölten), Petra Regina Moog (Sophia Akademie), Angelika Ebhart (Naturpark Heidenreichsteiner Moor), Christa Lackner (Geschäftsführerin „Natur im Garten“), Leopold Kirner (Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, Wien), Benjamin Herzog (Ökokreis), Wolfgang Mayrhofer (Vizebürgermeister Stadtgemeinde Tulln), Michaela Baumgartner (NÖ Landeskindergarten St. Martin), Robert Lhotka („Natur im Garten“) und Makka Dzumaeva (Coreszon-Community Resilience Network, Hamburg
Natur im Garten: Konferenz von Pädagogen. © Natur im Garten
150 Pädagoginnen und Pädagogen aus ganz Österreich kamen zur großen „Natur im Garten" Fachtagung auf der GARTEN TULLN -- und zeigten: Der Schulgarten kann viel mehr als nur Pausenfläche sein!
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Erstmals stand heuer das Thema mentale Gesundheit im Mittelpunkt. Expertin Makka Dzumaeva zeigte eindrucksvoll: Natur reduziert Stress, stärkt die Resilienz - und macht Kinder und Jugendliche widerstandsfähiger. In Zeiten von Handy-Sucht und Leistungsdruck ein WICHTIGES Signal!

Was die Jugend wirklich bewegt

Leopold Kirner von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien präsentierte die brandneue Jugendwertestudie 2025. Ergebnis: Naturerfahrungen spielen im Alltag junger Menschen eine viel größere Rolle als gedacht!

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Am Nachmittag ging es richtig praktisch zur Sache: Workshops zu Kräutern, tiergestützter Pädagogik und Bodenlebewesen zeigten, wie spannend echter Unterricht im Grünen sein kann. Und Petra Regina Moog aus Düsseldorf bewies: Schulhöfe können lebendige Biotope für Menschen, Tiere UND Pflanzen sein!

Den Auftakt machte „Natur im Garten"-Experte Robert Lhotka mit dem heurigen Jahresschwerpunkt: „Pflanze Kräuter. Würze dein Leben." -- Kräuter für Alltag, Küche und Pädagogik ganz neu entdeckt.

Den Abschluss bildeten eine Führung durch den Muster-Schulgarten der GARTEN TULLN und gemütliches Networking im Restaurant GAUMENWEIDE.

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