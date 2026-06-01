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Pädagogik

Sommerferien-Stress ade! Land sorgt für Betreuung

Familienfest.
Familienfest. © LNK
Am 3. Juli starten die Sommerferien -- und das Land NÖ hat vorgesorgt. 75 Prozent der Gemeinden bieten heuer Ferienbetreuung für schulpflichtige Kinder an!
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Das Land NÖ lässt sich die Kinderbetreuung was kosten: Über zwei Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr aus Landes- und Bundesmitteln für die Ferienbetreuung ausgeschüttet. Gemeinden können bis zu 250 Euro pro Gruppe und Woche kassieren - bei integrativem Angebot sogar 400 Euro!

280 Gemeinden betreuen Kinder über Ferien

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) ist stolz: "Wir ziehen an einem ganz eindeutigen Strang." Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: 280 Gemeinden boten zuletzt mindestens sechs Wochen Betreuung an, pro Woche wurden rund 5.000 Kinder betreut!

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Immer mehr Gemeinden kooperieren - heuer bereits 66, im Vorjahr waren es noch 61. Kleinere Gemeinden sparen so Kosten, Eltern gewinnen mehr Planungssicherheit. Win-win!

Gemeindezusammenarbeit

Vorzeigeprojekt: Die Kleinregion rund um Pöchlarn macht es vor. Die vier Gemeinden Golling, Erlauf, Pöchlarn und Krummnußbaum bieten gemeinsam ganze acht Wochen Betreuung - heuer für 41 Kinder an zwei Volksschulstandorten!

Die Familienland NÖ GmbH schickt in diesem Sommer 190 Freizeitbetreuerinnen und Freizeitbetreuer in rund 75 Gemeinden ins Rennen. Kreatives Programm, pädagogisches Konzept, Kinderschutzleitfaden inklusive. Auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger können mitmachen -- dank Basiskurs Pädagogik!

Kurz gesagt: Neun Wochen Sommerferien -- und kein Kind bleibt in NÖ unbetreut!

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