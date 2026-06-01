Biofleisch aus NÖ für Landhausküche

Die NÖ Landesregierung hat einen mehrjährigen Rahmenvertrag für die Lieferung von Bio-Fleisch, Bio-Wurst und Bio-Geflügel für die Landhausküche beschlossen -- und setzt damit voll auf Regionalität!

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Bio-Fleisch und Bio-Wurstwaren kommen von der Fleischwaren Höllerschmid GmbH, Bio-Geflügel von der Sonnberg Biofleisch GmbH. Beide: 100% aus Niederösterreich!

Davon profitieren auch die Landesbediensteten direkt

In der Landhausküche gibt es künftig werktags hochwertiges, regionales Essen vom heimischen Bauern -- statt Billig-Importen!

Mikl-Leitner mit klarer Ansage

Mikl-Leitner mit klarer Ansage

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) macht deutlich, warum ihr die Entscheidung so wichtig ist: "Gerade in herausfordernden Zeiten ist es unsere Verantwortung, Bäuerinnen und Bauern bestmöglich zu unterstützen und regionale Wertschöpfung zu sichern."

Für NÖs Landwirtschaft ist der Vertrag ein echter Boost: Regionale Produzenten erhalten langfristige Planungssicherheit - und das Land bekommt top Qualität direkt vor der Haustür.

Kurz gesagt: Weniger Import, mehr Heimat - so geht's!