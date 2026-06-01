Heimatliebe
Biofleisch aus NÖ für Landhausküche
Bio-Fleisch und Bio-Wurstwaren kommen von der Fleischwaren Höllerschmid GmbH, Bio-Geflügel von der Sonnberg Biofleisch GmbH. Beide: 100% aus Niederösterreich!
Davon profitieren auch die Landesbediensteten direkt
In der Landhausküche gibt es künftig werktags hochwertiges, regionales Essen vom heimischen Bauern -- statt Billig-Importen!
Auch interessant
Mikl-Leitner mit klarer Ansage
Mikl-Leitner mit klarer Ansage
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) macht deutlich, warum ihr die Entscheidung so wichtig ist: "Gerade in herausfordernden Zeiten ist es unsere Verantwortung, Bäuerinnen und Bauern bestmöglich zu unterstützen und regionale Wertschöpfung zu sichern."
Für NÖs Landwirtschaft ist der Vertrag ein echter Boost: Regionale Produzenten erhalten langfristige Planungssicherheit - und das Land bekommt top Qualität direkt vor der Haustür.
Kurz gesagt: Weniger Import, mehr Heimat - so geht's!
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden