Wiener Neudorf: erster Schwarmspeicher Österreichs

Um das Stromnetz zu entlasten, braucht es weitere Speicher. In Wiener Neudorf entsteht nun der erste Gewerbe-Schwarmspeicher Österreichs.

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Ein Schwarmspeicher nimmt überschüssigen Solarstrom direkt dort auf, wo er entsteht, etwa bei Haushalten und Betrieben. Er entlastet das Stromnetz, weil weniger Energie über große Entfernungen transportiert werden muss. Dadurch muss Strom nicht zwischen Regionen und Pumpspeichern hin- und hergeleitet werden, sondern bleibt lokal gespeichert und wird dann eingespeist, wenn er tatsächlich gebraucht wird. Dabei integrieren sich mehr PV-Anlagen ins bestehende Netz, außerdem wird die regionale Energieunabhängigkeit gestärkt.

Pilotprojekt in Wiener Neudorf

Im ersten Schritt des Projekts von ecoplus und der electrify smart energy GmbH werden zehn Batteriespeicher in den Wirtschaftsparks Wiener Neudorf, Laxenburg (Bezirk Mödling) und Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) aufgebaut. Die Speicher haben eine Kapazität von insgesamt 2,2 Megawattstunden und werden gemeinsam betrieben.

"Erst, wenn wir eine Balance zwischen dem Ausbau der Erneuerbaren, dem Netzausbau und der verfügbaren Speicherkapazität schaffen, wird die Energiewende ein Erfolg – und am Ende können wir uns mehrere Milliarden Euro pro Jahr sparen, die nicht für Diesel, Benzin, Heizöl und Gas in ferne Drittstaaten abfließen", sagt der für Energie zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).