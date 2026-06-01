Unwetter-Chaos in NÖ

Am Sonntagnachmittag entlud sich eine verheerende Unwetterfront über dem Wald- und Mostviertel -- mit dramatischen Folgen. Rund 140 Feuerwehreinsätze bis in den Abend!

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Gegen 16 Uhr schlug ein Blitz direkt in den Turm von Schloss Dobersberg (Bezirk Waidhofen an der Thaya) ein -- und setzte die Spitze in Brand! Mehrere Feuerwehren rückten sofort aus, löschten das Feuer von einer Drehleiter. Atemschutztrupps durchkämmten das Innere nach Glutnestern. Um 17:30 Uhr endlich Entwarnung: "Brand aus!"

Frau von Baum getroffen -- Auto zertrümmert!

Bei Pfaffenschlag krachte ein umstürzender Baum direkt auf ein fahrendes Auto. Die Lenkerin wurde verletzt! Auch auf der Westautobahn (A1) stürzten Bäume auf mehrere Fahrzeuge. Glimpflicher Ausgang: Nach ersten Informationen keine Schwerverletzten.

80 Fahrgäste sitzen fest!

In St. Valentin riss ein Baum eine Bahnober­leitung herunter -- und löste einen Brand aus. Ein Zug musste mitten auf freier Strecke stoppen. 80 Fahrgäste saßen fest! Die Feuerwehr evakuierte alle Passagiere, Busse brachten sie zum nächsten Bahnhof. Am Abend meldeten die ÖBB: Schaden behoben.

Hunderte Notrufe in nur 20 Minuten!

Der blanke Wahnsinn im Bezirk Amstetten: Gegen 16.30 Uhr fegte eine Gewitterfront durch - und löste binnen 20 Minuten HUNDERTE Notrufe und 50 Feuerwehreinsätze aus! "Die Gewitterzelle hat innerhalb kürzester Zeit für eine Vielzahl an Schadenslagen gesorgt", so Feuerwehrsprecher Philipp Gutlederer.

Dazu: Im Bezirk Scheibbs ging eine Mure ab, in den Bezirken Amstetten und Scheibbs blockierten entwurzelte Bäume gleich mehrere Straßen. Niederösterreich im Ausnahmezustand!

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