Krimi-Wahl in Neunkirchen: Wer wird koalieren?

Nach der Gemeinderatswahl in Neunkirchen liefern sich ÖVP und SPÖ einen absoluten Kopf-an-Kopf-Kampf - und jetzt wird nachgezählt!

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Die Gemeindewahlbehörde hat in der Nacht noch einmal alle Stimmen und Vorzugsstimmen geprüft. Ergebnis: Statt zwölf Stimmen Vorsprung hat die ÖVP jetzt nur noch NEUN Stimmen mehr als die SPÖ. Knapper geht's kaum!

Mandats-Gleichstand! Wer bekommt den Bürgermeister?

Das Ergebnis ist brisant: ÖVP und SPÖ haben jeweils exakt zwölf Mandate. Die FPÖ kommt auf sieben, Grüne und die Liste "Wir für Neunkirchen" auf je drei. Damit sind die Koalitions-Möglichkeiten offen wie selten - ÖVP+SPÖ, ÖVP+FPÖ oder sogar SPÖ+FPÖ wären rechnerisch möglich.

Noch am Wahlabend stellte ÖVP-Bürgermeister Peter Teix den Führungsanspruch. Schon HEUTE will er mit den Verhandlungen starten. "Rasch eine Regierung bilden", lautet seine Ansage.

SPÖ-Chef Günther Kautz sieht das ganz anders: Die bisherige Koalition habe drei Mandate verloren -- er will in den Gesprächen klären, wer wirklich den Bürgermeister stellt. "Da gibt es interessante Lösungen", so Kautz geheimnisvoll.

FPÖ-Mann Helmut Fiedler hält sich bedeckt: "ÖVP und SPÖ haben eine satte Mehrheit -- das ist der Wählerauftrag." Die FPÖ wolle "primär mit den Neunkirchnern" zusammenarbeiten.

Turbulente Vorgeschichte!

Die Neuwahl nach nur eineinhalb Jahren hatte einen Grund: Im Oktober flogen sieben FPÖ-Mandatare aus der Partei, weil sie einem ÖVP-Sparpaket zugestimmt hatten. Dann trat die Bürgermeisterin zurück. SPÖ und Grüne legten ihre Mandate nieder -- und zwangen so die Stadt in die Neuwahl. Jetzt also der nächste Krimi!