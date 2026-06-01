Diese Maschine macht 300 Burger pro Stunde

Das Wiener Start-up REET Systems GmbH hat eine Welt-Premiere geschafft: Mit FABAL, der ersten vollautomatischen Burger-Produktionslinie der Welt, könnte die Fast-Food-Küche nie wieder dieselbe sein.

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300 Burger pro Stunde! Das vollautomatische System stellt hundertausende verschiedene Burger-Varianten her -- sogar nach individuellem Kundenwunsch. Bedient wird die ganze Anlage dabei von NUR EINER einzigen Arbeitskraft.

30.000 Burger im Probebetrieb produziert

Fast 7 Jahre Entwicklungsarbeit stecken in der Hightech-Lösung. Über 30.000 Burger wurden bereits im Testbetrieb produziert -- mit Erfolg. KI überwacht dabei sämtliche Produktionsschritte und Komponenten in Echtzeit.

REET-Chef Dieter Spranz ist begeistert: "Konsumenten empfinden automatisch produzierte Burger nicht nur als besser - sie lieben es auch!" Weniger Wartezeit, präzisere Portionen, bessere Hygiene: Die Vorteile für Kunden sind enorm. Und für Betreiber? Höhere Umsätze bei weniger Personal!

Hinter REET steht die österreichische Theophil Group - und seit 2022 hält auch Invest AG, der Private-Equity-Fonds der Raiffeisenbankengruppe, eine Beteiligung.

Ab sofort kann FABAL® live erlebt werden: Im neuen Demo-Center in Wiener Neudorf zeigt REET, was die Zukunft der Gastronomie wirklich bedeutet. UNBEDINGT ansehen!