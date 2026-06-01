Start-up-Erfindung
Diese Maschine macht 300 Burger pro Stunde
300 Burger pro Stunde! Das vollautomatische System stellt hundertausende verschiedene Burger-Varianten her -- sogar nach individuellem Kundenwunsch. Bedient wird die ganze Anlage dabei von NUR EINER einzigen Arbeitskraft.
30.000 Burger im Probebetrieb produziert
Fast 7 Jahre Entwicklungsarbeit stecken in der Hightech-Lösung. Über 30.000 Burger wurden bereits im Testbetrieb produziert -- mit Erfolg. KI überwacht dabei sämtliche Produktionsschritte und Komponenten in Echtzeit.
REET-Chef Dieter Spranz ist begeistert: "Konsumenten empfinden automatisch produzierte Burger nicht nur als besser - sie lieben es auch!" Weniger Wartezeit, präzisere Portionen, bessere Hygiene: Die Vorteile für Kunden sind enorm. Und für Betreiber? Höhere Umsätze bei weniger Personal!
Hinter REET steht die österreichische Theophil Group - und seit 2022 hält auch Invest AG, der Private-Equity-Fonds der Raiffeisenbankengruppe, eine Beteiligung.
Ab sofort kann FABAL® live erlebt werden: Im neuen Demo-Center in Wiener Neudorf zeigt REET, was die Zukunft der Gastronomie wirklich bedeutet. UNBEDINGT ansehen!
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