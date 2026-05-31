Landbauer-Support für Diamond Aircraft

Landbauer auf Diplomaten-Mission! Niederösterreichs LH-Stellvertreter Udo Landbauer reiste persönlich in die chinesische Provinz Zhejiang – direkt zum Hauptsitz der Wanfeng Auto Holding Group, dem Eigentümer des niederösterreichischen Vorzeige-Flugzeugherstellers Diamond Aircraft!

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Dort wurde Landbauer von Wanfeng-Investmentdirektor George Xia empfangen. Die Botschaft des NÖ-Politikers war dabei glasklar: Wiener Neustadt und Diamond Aircraft haben eine große Zukunft – und Niederösterreich kämpft dafür! Was in Wiener Neustadt entsteht, kann sich mehr als sehen lassen. Diamond Aircraft entwickelt und produziert modernste Flugzeuge und Luftfahrttechnologien für den Weltmarkt. Hunderte hochqualifizierte Mitarbeiter arbeiten am Standort – der als internationales Forschungs- und Entwicklungszentrum des Unternehmens gilt. Einer der wichtigsten Hightech-Arbeitgeber Österreichs – und ein echter Stolz für Niederösterreich!

Landbauer: „Wir schaffen die besten Rahmenbedingungen!"

Der NÖ-Vize-Landeshauptmann ließ in China keinen Zweifel offen: „Wiener Neustadt ist einer der bedeutendsten Industrie-, Technologie- und Luftfahrtstandorte unseres Landes. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die bestmöglichen Rahmenbedingungen schaffen, damit Unternehmen investieren, wachsen und langfristig Arbeitsplätze in unserer Heimat sichern!"

Und noch deutlicher: „Jeder abgesicherte Arbeitsplatz, jede Investition in Forschung und Produktion und jeder zusätzliche Euro an Wertschöpfung stärkt unsere Regionen. Deshalb suchen wir den direkten Austausch mit internationalen Partnern – und setzen uns konsequent für die Interessen Niederösterreichs ein!" Die Gespräche mit Wanfeng drehten sich um Investitionen, Standortentwicklung und die langfristige Zukunft von Diamond Aircraft in Wiener Neustadt. Landbauers Fazit nach dem Treffen war eindeutig: „Wiener Neustadt hat sich weit über die Grenzen Österreichs hinaus als Hightech- und Luftfahrtstandort etabliert. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir fortschreiben. Wer Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Zukunftschancen sichern will, muss aktiv für den Standort arbeiten – und genau das tun wir!"