NÖ Bauerntag: Pernkopf fordert Trendumkehr

Beim NÖ Bauerntag in Wieselburg brodelte es gewaltig. Bauernbund-Boss und LH-Stv. Stephan Pernkopf trat beim 120-Jahr-Jubilaum des NÖ Bauernbunds vor die Massen – und machte unmissverständlich klar: So kann es nicht weitergehen!

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Bei frühsommerlichen Temperaturen verwandelte sich die Wieselburger Messe in ein Meer aus Fahnen und Marschmusik. Über 1.000 Bauernbündlerinnen und Bauernbündler strömten zum großen NÖ Bauerntag – und die Stimmung war aufgeheizt! Anlass: Das stolze 120-Jahr-Jubilaum des NÖ Bauernbunds. Doch gefeiert wurde nicht nur – es wurden auch klare Ansagen gemacht!

Pernkopf: "Importstopp für Billig-Produkte"

Bauernbund-Obmann und LH-Stv. Stephan Pernkopf (ÖVP) trat vor die Massen – und machte unmissverständlich klar, wo der Schuh drückt. Sein Frontalangriff auf Billig-Importe ließ keinen Zweifel: "Gleiches Recht für alle heißt auch gleiche Produktionsstandards für alle. Die logische Konsequenz: Importstopp für alle Produkte, die das nicht erfüllen!" Tosender Applaus!

Aber damit nicht genug. Pernkopf forderte eine komplette Trendumkehr in Land und Bund. Sein Ziel: "Das Leben wieder leichter machen und das Land wieder an die Spitze bringen." Und auch an die eigene Partei hatte er eine Botschaft: "Ziel der Volkspartei muss es sein, Wahlen höchstmöglich zu gewinnen – nicht so wenig wie möglich zu verlieren!"

Kanzler Stocker gibt Bauern Versprechen

Bauernbundobmann LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf hob in seiner Rede das 120-jährige Bestehen des NÖ Bauernbunds als klaren Auftrag hervor, Führungsstärke zu zeigen.

Hochkaratige Unterstützung gab es von ganz oben: Bundeskanzler Christian Stocker persönlich reiste nach Wieselburg – und lieferte klare Ansagen. Sein Versprechen in Sachen Steuern war eindeutig: "Leistung darf nicht bestraft werden – deshalb gibt es mit uns keine Vermögenssteuern!" Die Menge jubelte!

Auch beim Thema Importe zog Stocker mit: Es könne nicht sein, dass österreichische Bauern immer höhere Standards erfüllen müssen, während Billig-Produkte aus dem Ausland einfach hereinströmen. Seine Losung: Volle Transparenz, damit die Konsumenten selbst entscheiden können. "Wir bauen auf euch – und ihr konnt auf uns bauen!", so der Kanzler unter tosendem Applaus.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hatte ebenfalls eine starke Ansage im Gepäck. Angesichts der anhaltenden Trockenheit und der immer extremeren Wetterlage kündigte sie massive Investitionen in landwirtschaftliche Bewässerungsprojekte an – vor allem im Osten Niederösterreichs. "Unsere Bäuerinnen und Bauern sind das Rückgrat unserer Heimat. Wir tun alles, um unsere Landwirtschaft widerstandsfahiger zu machen!", so Mikl-Leitner kämpferisch.