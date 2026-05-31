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Zum Ziel finden

"Erdbeerfinder" führt zu roten süßen Früchten

ABD0092_20250415 - OBERKIRCH-STADELHOFEN - DEUTSCHLAND: ILLUSTRATION - 15.04.2024, Baden-Württemberg, Oberkirch-Stadelhofen: Beim Beerenhof Ell werden frisch geerntete Erdbeeren gezeigt. Nach den heftigen Regenfällen insbesondere im Westen Deutschlands hoffen die Erdbeerbauern auf einen Wetterumschwung. (zu dpa: ÇErdbeerernte beginnt - erste Früchte in Baden gepflücktÈ) Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. - FOTO: APA/dpa/Uli Deck
Mmmhhh! So gut schmecken nur Erdbeeren! © APA/dpa/Uli Deck
Schon bald startet in Niederösterreich die Erdbeerernte. Doch wo findet man das nächstgelegene Feld mit den roten süßen Früchten? Diese Frage stellen sich viele Konsumenten, die die Erdbeeren selbst pflücken oder frisch Ab-Hof erwerben möchten.
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Der NÖ Bauernbund hat deshalb schon vor einigen Jahren einen "Erdbeerfinder"-Link eingerichtet, der dem Käufer den Weg zu dem beliebten Obst weist. Dieses Service hat sich sehr bewährt. Heuer sind in Niederösterreich wieder rund 50 Erdbeerfelder auf dem "Erdbeerfinder" gelistet.

Rote Köstlichkeiten ohne langen Transportwege

Besonders beliebt ist die Erdbeere bei den Konsumenten, weil sie das erste saisonale und regionale Freilandobst ist. Mit dem "Erdbeerfinder" finden alle umweltbewussten Kunden, die die roten Köstlichkeiten ohne lange Transportwege schätzen, leicht und unkompliziert zum nächsten Direktvermarkter. Außerdem bleibt die Wertschöpfung in der Region, denn es ist nicht egal, woher die Erdbeeren kommen, die in den Einkaufskörben landen.

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Mit einer Anbaufläche von 520 Hektar ist Niederösterreich im Vergleich der Bundesländer das führende "Erdbeerland Nummer 1", bundesweit wird auf 1.170 Hektar Erwerbsanbau betrieben. Die Hauptanbaugebiete dieser Obstsorte in Niederösterreich sind das Marchfeld, das Tullner Becken und die Region um die Landeshauptstadt St. Pölten. Pro Kopf und Jahr verzehrt man in Österreich im Durchschnitt 3,5 Kilogramm Erdbeeren.

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