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SPÖNÖ-Parteitag

Grüne-Krismer: SPÖ mitverantwortet "Chaos in der Gesundheit"

ABD0314_20230129 - ST. PÖLTEN - ÖSTERREICH: Grünen-Spitzenkandidatin Helga Krismer am Sonntag, 29. Jänner 2023, im Rahmen einer Wahlfeier der Grünen anl. der niederösterreichischen Landtagswahl in St. Pölten. - FOTO: APA/TOBIAS STEINMAURER
Helga Krismer spricht sich in Rage. © APA/TOBIAS STEINMAURER
Helga Krismer in Richtung der SPÖ NÖ nach deren Parteitag: "Schluss mit dem Wahlkampftheater um Notarztstützpunkte – hackelt’s was!“
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"Anlässlich des SPÖ-Landesparteitags und des Vertrauensverlustes von 10 Prozentpunkten für den SPÖ-Spitzenkandidaten unter den eigens ausgewählten Delegierten" habe die Grüne Klubobfrau Helga Krismer eine klare Botschaft: "In der SPÖ Niederösterreich herrscht offenkundig Chaos. Die SPÖ beschäftigt sich seit Monaten ausschließlich mit sich selbst, statt für die Menschen da zu sein – das sehen wir leider tagtäglich im Gesundheitschaos 2040+".

Geplante Schließung von 11 Notarztstützpunkten

Die SPÖ sitzt in der Landesregierung, stellt mit Landesrätin Eva Prischl die politisch Verantwortliche für das Rettungswesen – "und trage alle Entscheidungen zum Schwarz-Blau-Roten-Gesundheitschaos 2040+ mit, samt Schließung von elf Notarztstützpunkten. Gleichzeitig versucht die SPÖ in den Regionen den Eindruck zu erwecken, sie kämpfe gegen genau jene Entscheidungen, die sie selbst gefällt hat. Krismer appelliert daher: "Schluss mit dem Wahlkampftheater – hackelt’s was!"

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Während ÖVP, FPÖ, SPÖ und NEOS "im Gleichschritt das Gesundheitschaos 2040+ beschlossen haben – haben die Grünen NÖ dies von Beginn an abgelehnt", so Krismer. Bereits vor mehr als einem Jahr war, absehbar: „Dies ist ein Schwarz-Blau-Rotes Gesundheitschaos, das die Gesundheit der Menschen auf’s Spiel setzt. Zum Beispiel, in dem die SPÖ-Landesrätin ein konkretes Datum für die Schließung von elf Notarztstützpunkten nennt, ohne auch nur einen Fingerzeig an einem Aufbau gleichwertiger Strukturen zu arbeiten."

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