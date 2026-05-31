Neubau PBZ Waidhofen/Ybbs auf EVN-Areal

Landesärtin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) erklärt den Neubau des Pflege- und Betreuungszentrums als "eines der größten Projekte in der NÖ Pflege- und Betreuungsstrategie 2025+".

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Großer Auftritt in der Mostviertler Stadtgemeinde! Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) kam persönlich zum Lokalaugenschein – und die Botschaft war klar: Eines der größten Pflege-Projekte Niederosterreichs geht endlich in die Umsetzung!

Brandneues Pflege- und Betreuungszentrum

Auf dem Gelände des ehemaligen EVN-Gebäudes entsteht ein brandneues Pflege- und Betreuungszentrum – modern, nachhaltig und zukunftsfit. Gemeinsam mit Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP), dem Vorstand der NÖ LGA Bernhard Kadlec und einem ganzen Aufgebot an Experten und Architekten wurde das künftige Bauprojekt unter die Lupe genommen.

Vor dem PBZ Waidhofen/Ybbs. © LNK

Was hier entsteht, kann sich sehen lassen. 144 Pflege- und Betreuungsplatze werden geschaffen – aufgeteilt auf:

130 Langzeitpflege-Platze – inklusive Kurzzeitpflege und demenzieller Betreuung 8 Platze für rehabilitative Übergangspflege 6 Platze für Schwerstpflege Plus: Ein integriertes Tageszentrum für Tagesgaste!

Die Anbindung an Energie- und Speisenversorgung wird, wie bisher, über das nahegelegene Landesklinikum Waidhofen/Ybbs gesichert. Kurze Wege, perfekte Infrastruktur – ein echter Gesundheitscluster entsteht hier! Auch Burgermeister Werner Krammer zeigte sich begeistert: "Mit dem Neubau wird ein zentraler Schritt fur eine moderne und verlassliche Pflegeversorgung gesetzt!" Die Stadt Waidhofen/Ybbs bekommt damit ein Vorzeigeprojekt – und die Region eine Pflege-Infrastruktur, die es in sich hat!