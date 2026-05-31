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Zugstörung

Vogel legte Bahnverkehr in St. Pölten lahm

ABD0189_20221128 - ST. PÖLTEN - ÖSTERREICH: Aufgrund der gescheiterten Verhandlungen zu einem neuen Bahn-KV gibt es am Montag, 28. November 2022, einen ganztägigen, österreichweiten Warnstreik der Eisenbahner. Im Bild: Ein schwarzer Vogel auf den Gleisanlagen am Bahnhof in St. Pölten. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER
Ein Vogel auf Geleisen war es nicht, vielmehr verirrte er sich in ein Schaltgerüst. © APA/HELMUT FOHRINGER
Tier geriet in ein Schaltgerüst und verursachte Kurzschluss.
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Ein Vogel hat in der Nacht auf Sonntag den Zugverkehr rund um St. Pölten lahmgelegt, bestätigten die ÖBB einen Bericht des ORF Niederösterreich. Das Tier war gegen 21.00 Uhr in ein Schaltgerüst geraten und hatte einen Kurzschluss ausgelöst. Bis der Schaden gefunden und behoben war - etwa gegen 1.30 Uhr - war der Zugverkehr unterbrochen.

Shuttle zwischen St. Pölten und Tullnerfeld

Ein liegengebliebener Railjet wurde mit einer Diesellok in den Bahnhof gezogen. Nach 40 Minuten konnten die Passagiere den Zug verlassen. Zwischen St. Pölten und Prinzersdorf wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet - und zudem ein Shuttle zwischen St. Pölten und dem Bahnhof Tullnerfeld. Von dort erfolgte der Anschluss an den Fernverkehr, so die ÖBB.

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