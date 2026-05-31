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Drama in Tirol

Jäger stürzt vor Augen seiner Kameraden in den Tod

-Fotocredit: ZOOM.TIROL © ZOOM.TIROL
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Ein 61-jähriger Italiener ist am Samstagnachmittag bei Arbeiten zur Sicherung eines Jägersteiges in Längenfeld (Bezirk Imst) abgestürzt und getötet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Gemeinsam mit zwei österreichischen Jägern arbeitete der Italiener in weglosem, felsigen Gelände an einer Seilversicherung. Auf dem Rückweg rutschte der 61-Jährige aus und stürzte bis zu 40 Meter ab. Er wurde ins LKH Innsbruck geflogen. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen.

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Einer der Jagdkameraden hatte einen Notruf abgesetzt, der andere war zu dem Verunfallten abgestiegen und hatte Erste Hilfe geleistet. Das Team eines Notarzthubschraubers und Tiroler Bergretter übernahmen die Versorgung an Ort und Stelle und führten die Bergung per Tau durch. Das Unfallopfer hatte multiple Verletzungen. Es soll sich beim Absturz mehrmals überschlagen haben.

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