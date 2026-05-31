15 Unwettereinsätze – Feuerwehr musste von Hochzeit abrücken

Nach dem heftigen Unwetter mit Starkregen vermeldete die Bereichsalarmzentrale Amstetten für die Bezirke Scheibbs und Amstetten am 30. Mai 15 Einsätze.

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Die meisten davon im Raum Amstetten und konnten rasch abgearbeitet werden. Darunter waren kleinräumige Überflutungen, Verklausungen oder Bäume über den Straßen.

Baum blockierte Fahrbahn

Auch die Feuerwehren Preinsbach und Viehdorf wurden am Nachmittag zu einem technischen Einsatz nach einem Unwetter auf die L6025 alarmiert. Ein Baum blockierte die Fahrbahn und wurde von den Feuerwehrmitgliedern entfernt. Anschließend konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Viehdorfer Kameraden rückten dafür sogar von einer Feuerwehr-Hochzeit weg aus …