Raum Amstetten
15 Unwettereinsätze – Feuerwehr musste von Hochzeit abrücken
Die meisten davon im Raum Amstetten und konnten rasch abgearbeitet werden. Darunter waren kleinräumige Überflutungen, Verklausungen oder Bäume über den Straßen.
Baum blockierte Fahrbahn
Auch die Feuerwehren Preinsbach und Viehdorf wurden am Nachmittag zu einem technischen Einsatz nach einem Unwetter auf die L6025 alarmiert. Ein Baum blockierte die Fahrbahn und wurde von den Feuerwehrmitgliedern entfernt. Anschließend konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Viehdorfer Kameraden rückten dafür sogar von einer Feuerwehr-Hochzeit weg aus …
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