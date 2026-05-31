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Österreich

Teenie-Missbrauch

Freundin (14) gewürgt & geschlagen: 30-Jähriger angezeigt

© Getty Images/iStockphoto
Der Österreicher wurde wegen des Missbrauchs einer Jugendlichen angezeigt.
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Ein 14-jähriges Mädchen wurde Samstagfrüh in sich zusammengesackt und im Gesicht und am Hals verletzt vor einer Trafik in Floridsdorf entdeckt.

Ein Zeuge alarmierte sofort die Polizei.  Die 14-Jährige erzählte schließlich den Beamten, dass ihr eigener Freund sie geschlagen, gewürgt und in den Bauch getreten habe. Zudem soll er ihr Handy beschädigt haben. Es soll sich dabei um einen 30-jährigen Österreicher handeln.

Der verletzte Teenie musste von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht werden. Obwohl das Mädchen zunächst keine näheren Angaben zur Identität ihres rabiaten Freundes machen wollte, gelang es den Beamten mit Unterstützung eines Zeugen, den viel älteren Tatverdächtigen rasch zu ermitteln.

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WEGA-Beamte konnten den Mann in seiner Wohnung festnehmen. In seiner ersten Befragung gestand er zwar das Handy seiner Freundin beschädigt zu haben. Das Würgen sowie die Tritte und Schläge bestritt er aber.

Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach seiner Einvernahme wurde der 30-Jährige auf freiem Fuß, unter anderem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen, angezeigt.

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