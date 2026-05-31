Wieder Messer-Attacke in Favoriten: Zwei Männer in Lebensgefahr

Eine gewalttätige Auseinandersetzung am Wiener Viktor-Adler-Platz unter Indern endete am Samstagnachmittag mit zwei schwer verletzten Opfern.

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Nach Angaben der Polizei soll ein 25-jähriger Inder im Zuge eines Streits auf zwei Kontrahenten, ebenfalls indische Staatsbürger, eingestochen haben. Der Verdächtige ist noch auf der Flucht.

Laut den bisherigen Ermittlungen waren zumindest vier Inder aus bisher ungeklärter Ursache in Streit geraten. Die Situation eskalierte schließlich völlig. Dabei soll der 25-Jährige plötzlich ein Messer gezogen und auf seine zwei Landsmänner eingestochen haben.

Täter auf der Flucht

Ein 28-Jähriger erlitt eine Stichverletzung im Rückenbereich, ein 31-Jähriger wurde im Bauch getroffen. Nach der Attacke flüchteten sowohl der Angreifer als auch dessen Begleiter vom Tatort. Auch ein Opfer (28) versuchte zu flüchten. Der 31-Jährige blieb schwer verletzt zurück.

Zeugen des dramatischen Vorfalls verständigten umgehend Polizei und Rettung. Beamte der Polizeiinspektion Keplergasse leisteten bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien Erste Hilfe, während weitere Einsatzkräfte den Tatort absperrten.

Das ältere Opfer wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Laut Polizei besteht Lebensgefahr. Auch der zweite Verletzte befindet sich inzwischen in einem Spital und schwebt ebenfalls in Lebensgefahr.

Dank Zeugenaussagen konnten die Ermittler die Identität des mutmaßlichen Täters rasch feststellen. Nach dem 25-Jährigen wird derzeit intensiv gefahndet. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen. Die Hintergründe des Streits sind bisher noch unklar.