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Song-Hype

Pizzera stürmt mit WM-Hymne auf Platz 1

Pizzera zur WM-Hymne: „Porno-Star, Waffe und Vizepräsident musste sein!“
Pizzera zur WM-Hymne: "Porno-Star, Waffe und Vizepräsident musste sein!" © YouTube
„Stripes And Stars” liefert den Soundtrack zum Sommermärchen und erobert die iTunes-Charts. Die Video-Präsentation schwänzte der Austropop-Star allerdings - aus gutem Grund.
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Mit „Stripes And Stars” liefert AUT of ORDA, die Hitband von Paul Pizzera und Daniel Fellner, die Kulthymne zur WM. Eine Hommage an alle unsere 26 Team-Kicker inklusive. Bereits bei der Veröffentlichung stürmte der Song an die Chart-Spitze auf iTunes. "Wir haben dafür die berühmtesten Personen, Sehenswürdigkeiten und Dinge der Amis verwendet. Dass man denen mit stolzgeschwellter Brust zeigt, wo es hingeht. Denn wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir brauchen uns nicht anscheißen und das Wichtigste ist: Den Kickern taugt es voll! Das ist eine Stadion Hymne", freut sich Pizzera.

Neuer Bandname für WM-Song

Produziert wurde die Hymne von Pizzera mit seinem AUT of ORDA-Kollegen Daniel Fellner. Als Namen für das Projekt wählte das Duo aber den Namen "das Nationalteam". "Genau, weil wir es extra so gemacht haben, natürlich gibt es Leute, die mögen mich, andere mögen mich nicht. Es soll nicht damit konnotiert werden. Es soll einfach wirklich das Nationalteam sein und einfach noch mehr auf sie zugeschnitten", begründet Pizzera die Namensgebung im oe24-Talk.

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Urlaub statt Präsentation

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Pizzera zur WM-Hymne: "Porno-Star, Waffe und Vizepräsident musste sein!" © YouTube

Am Sonntag findet die große Präsentation des Musikvideos zu "Stripes and Stars" statt - allerdings ohne Paul Pizzera. Er weilt stattdessen in Griechenland. "Ab Sonntag hab ich endlich meinen ersten Urlaub - 12 Tage in einem kleinen Fischerdörfchen auf Kreta. Da fahr ich seit 15 Jahren hin - immer der gleiche Ort, nur Bier, Karten spielen und Schafskäse . Das ist mein Inhalt und dann werde ich die WM Eröffnung  dort im Fernsehen verfolgen", freut sich der Chart-Stürmer schon auf seine kleine Auszeit.

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