Laura Wontorra liebt Fußball-Moderator

In der deutschen Sport-TV-Szene gibt es ein neues Traumpaar.

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Wie die "BILD" berichtet, sind Moderatorin Laura Wontorra und Sky-Moderator Riccardo Basile frisch verliebt. Demnach soll es sich längst nicht mehr nur um einen Flirt handeln, sondern um eine feste Beziehung.

Öffentlich hatten die beiden ihre Liebe bislang nicht gemacht. Dabei bewegten sich Wontorra und Basile in den vergangenen Monaten immer wieder gemeinsam auf Veranstaltungen der Medien- und Sportbranche. Zuletzt wurden sie bei der Feier zum 70. Geburtstag von Unternehmer Clemens Tönnies sowie bei der Veranstaltung "Sport 100" gesehen. Da sich beide seit Jahren kennen und beruflich viele Berührungspunkte haben, seien gemeinsame Auftritte zunächst kaum aufgefallen.

Laura Wontorra und Riccardo Basile bei einem gemeinsamen Aufrtitt © Getty Images

Auf einer Party hat es gefunkt

Laut "BILD" soll sich die Beziehung Anfang 2026 entwickelt haben. Als möglicher Wendepunkt gilt die "Place to B"-Party der Zeitung im Februar in Berlin. Dort habe es zwischen den beiden gefunkt. Aus einer langjährigen Bekanntschaft sei Schritt für Schritt mehr geworden. Erste Spekulationen wurden zuletzt durch ein Foto angeheizt, das Wontorra und Basile Ende Mai Hand in Hand am Hamburger Flughafen zeigen soll.

Die Beziehung verbindet zwei der bekanntesten Gesichter des deutschen Sportfernsehens. Wontorra ist für RTL, DAZN und MagentaTV im Einsatz und zählt zu den gefragtesten Moderatorinnen des Landes. Basile gehört seit Jahren zum festen Moderatorenteam von Sky und präsentiert dort unter anderem Bundesliga-Formate und Interviews mit den Stars der Liga.

Riccardo Basile moderiert seit Jahren die Bundesliga © Getty Images

Auch abseits der Kameras gibt es zahlreiche Verbindungen. Basile arbeitete bereits mit Laura Wontorras Vater Jörg Wontorra zusammen und kennt die Familie seit vielen Jahren. Nach Informationen der "Bild" soll auch das Umfeld der beiden die Beziehung sehr positiv aufnehmen.