Diese Gagen verdienen die GZSZ-Stars

Felix von Jascheroff (43) verlässt die beliebte Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) und will sich auf andere Fernsehformate konzentrieren. Einer der Gründe soll das Geld sein.

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Jascheroff hat gekündigt! Er verlässt GZSZ und will sich in Zukunft stärker auf Reality-TV, Unterhaltungsformate und andere Fernsehprojekte fokussieren, so "Bild". Dabei gehören die Serien-Stars zu den Bestverdienern in der Branche. Trotzdem erhofft sich Jascheroff, außerhalb der Serie mehr zu verdienen.

Die Bestverdiener der Serie

Wie die "Bild" berichtet, sollen die GZSZ-Stars zwischen 3.000 und 15.000 Euro an Monatsgagen verdienen. Dabei spielen die Bekanntheit, Vertragslaufzeit und Rollengröße eine große Rolle. Zu den Bestverdienern zählen vor allem langjährige Publikumslieblinge:

Wolfgang Bahro (65): rund 14.000 bis 15.000 Euro monatlich

Jörn Schlönvoigt (39): rund 12.000 Euro

Felix von Jascheroff: rund 10.000 bis 11.000 Euro

Weitere langjährige Hauptdarsteller wie Ulrike Frank (57) oder Anne Menden (40) sollen ebenfalls im oberen Gehaltsbereich liegen.

Laut Brancheninsidern sind GZSZ-Gagen im Vergleich zu "Alles was zählt" oder "Unter uns" um rund 30 Prozent höher. Doch die hohen Gagen haben auch einen Preis.

Hoher Preis für die Gage

Ein GZSZ-Vertrag verlangt viel von den Schauspielern ab. Sie müssen sich auf einen eng getakteten Produktionsalltag einstellen. Drehtage finden von Montag bis Freitag statt. Viele Schauspieler starten schon gegen 7 Uhr in der Maske ihren Arbeitstag. Dieser endet erst am Abend. Abhängig von der Geschichte sind einige Schauspieler nur wenige Stunden vor der Kamera. Andere verbringen den ganzen Tag am Set.

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Die Schauspieler müssen zusätzlich ständig verfügbar sein. Spontane Reisen, längere Auszeiten oder die Teilnahme an anderen TV-Projekten müssen die Darsteller mit der Serien-Produktion abgeregelt werden. Außerhalb der Serie werden häufig höhere Summen ausgezahlt.

Stars verdienen mit Werbung mehr

Mit Reality-Shows, Werbedeals und Social-Media-Kampagnen können Schauspieler innerhalb weniger Tage Einnahmen verdienen, für die sie bei einer Serie mehrere Wochen gedreht haben müssten. Bekannte Serien-Stars verdienen laut Brancheninformationen für einzelne Werbekampagnen manchmal sogar mehr als ihre Monatsgage bei GZSZ.

Somit ist der Abschied von Jascheroff nicht überraschend. Wie die "Bild" berichtet, müssen die GZSZ-Schauspieler mehrere Monate im Voraus ihren Abschied ankündigen. Damit können die Produzenten die Handlungsstränge der Serie und Drehpläne anpassen. Jascheroff wird seinen letzten Drehtag voraussichtlich Ende 2026 oder Anfang 2027 haben.