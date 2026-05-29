Werbe-Wahnsinn: Heftige Fan-Wut nach GNTM-Finale!

Das pompös inszenierte Finale von „Germany’s Next Topmodel“ mutierte für den Sender ProSieben zum handfesten Fiasko, nachdem eine vorzeitige Enthüllung der Sieger und eine unendliche Werbeflut die Fans fassungslos zurückließen.

Das große Finale von „Germany’s Next Topmodel“ sollte eigentlich der Höhepunkt der gesamten Staffel werden, hinterließ bei der treuen Fangemeinde vor den Bildschirmen jedoch vor allem massiven Frust. Ohnehin war die Luft bereits vor dem Start komplett draußen, da die Namen der beiden Gewinner Aurélie und Ibo durch ein Datenleck unglücklicherweise schon einen Tag vor der eigentlichen Ausstrahlung im Internet gelandet waren. Doch auch die Show selbst entwickelte sich im Netz rasch zum handfesten Aufreger und löste eine regelrechte Beschwerdewelle aus.

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Besonders die gefühlt endlosen Werbeunterbrechungen in Rage. Nach fast jedem einzelnen Walk auf dem Laufsteg und vor jeder noch so kleinen Entscheidung schaltete der Sender in die Werbung, was auf Plattformen wie X und Instagram für heftigen Spott sorgte. Viele User lästerten bitterböse, dass die kommerziellen Pausen mittlerweile deutlich mehr Sendezeit einnähmen als das eigentliche Finale. Dazu gesellte sich der Eindruck, dass die eigentlichen Finalisten in ihrer eigenen Show nur noch Statisten waren. Statt den Nachwuchsmodels gehörte die ganz große Bühne nämlich Chefjurorin Heidi Klum und ihren prominenten Gästen aus Übersee.

Star-Auflauf am Catwalk

Die US-Stars Demi Lovato und Nicole Scherzinger durften gleich mehrere Songs zum Besten geben, plauderten ausgiebig auf der Couch und gaben später sogar ihre Bewertungen zu den Kandidaten ab. Für das Publikum vor dem Fernseher war das eindeutig zu viel Hollywood-Kitsch und viel zu wenig Model-Wettbewerb.

Für zusätzlichen Unmut sorgte der Umstand, dass die Show nicht live ausgestrahlt, sondern bereits Monate zuvor in Los Angeles aufgezeichnet worden war. Die Rufe nach einer Rückkehr zu einer echten, unvorhersehbaren Live-Show in Deutschland werden in der Fangemeinde nun immer lauter. Für den Sender bleibt nach diesem Abend ein extrem bitterer Beigeschmack: Trotz enormem Produktionsaufwand und weltbekannten Stargästen sprechen zahlreiche Zuschauer vom wohl langweiligsten und enttäuschendsten GNTM-Finale aller Zeiten.