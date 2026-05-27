Riesen-Ärger kurz vor dem Finale von Germany's Next Topmodel. Die Gewinner der aktuellen Staffel wurden vorab im Netz geleakt, da ein Magazin zu früh an die Abonnenten verschickt wurde.

Das große Finale mit Heidi Klum (52) wird in diesem Jahr erstmals nicht live ausgestrahlt, sondern wurde bereits vor Monaten in den USA aufgezeichnet. Die Ausstrahlung erfolgt am Donnerstagabend (28. Mai) auf ProSieben. Wochenlang rätselten die Fans anhand von vorab veröffentlichten Silhouetten, wer das Rennen machen wird. Doch der Plan zur absoluten Geheimhaltung ist nun offenbar komplett gescheitert.

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Abo-Ausgabe sorgt für Leak

Das Magazin „Harper’s Bazaar“ verschickte die entsprechenden neuen Ausgaben bereits vorab an seine Abonnenten. Wie der „Berliner Kurier“ berichtet, sind auf dem Cover beziehungsweise in der Ausgabe sowohl die Gewinnerin als auch der Gewinner der diesjährigen Staffel zu sehen. Bilder der gedruckten Seiten verbreiteten sich innerhalb kürzester Zeit im Internet und werden auf Plattformen wie Instagram und Reddit geteilt.

Eigentlich stehen im Finale sechs Models:

Die Frauen : Aurélie, Daphne und Anna

: Aurélie, Daphne und Anna Die Männer: Ibo, Tony und Godfrey

Laut den Angaben der Abonnenten, die Fotos der Zeitschrift im Netz veröffentlichten, sollen Ibo und Aurélie als Sieger aus der aufgezeichneten Show hervorgehen. Zahlreiche Zuschauer zeigten sich in den sozialen Netzwerken extrem enttäuscht darüber, dass die Spannung vor der eigentlichen TV-Übertragung zerstört wurde.

Prominente Stargäste im Finale

Dabei haben die Verantwortlichen für die finale Show ein riesiges Star-Aufgebot organisiert. Heidi Klum bekommt beim großen Showdown prominente Unterstützung von Weltstars wie Sharon Stone (68), Nicole Scherzinger (47), Demi Lovato (33), Adriana Lima (44) und Winnie Harlow (31). Auch die Dsquared2-Designer Dan Caten und Dean Caten (beide 61) sind mit von der Partie, um zu bewerten, wer die Nachfolge antritt. Seit 2024 werden bei dem Format jeweils ein männliches und ein weibliches Topmodel gekürt.

Großes Event in Berlin

Trotz der Leak-Panne zieht der Sender ProSieben sein geplantes Programm konsequent durch. Während das aufgezeichnete Finale im Fernsehen läuft, lädt der Sender zeitgleich zu einem besonderen Public-Viewing-Event in den Berliner Zoo Palast ein. Dort verfolgen geladene Gäste die Show gemeinsam auf einer großen Kinoleinwand. Begleitet wird die Veranstaltung von einem roten Teppich, zahlreichen prominenten Gästen sowie den Finalisten und den Models aus den Top 10 der aktuellen Staffel.