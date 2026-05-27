Experten-Tipps: So entkommen Sie den Massen in Kroatien, Italien & Frankreich

Der Sommer ist da und die Reiselust in Österreich so groß wie nie. Die Reise-Experten von Evaneos verraten, wie man die beliebtesten Urlaubsländer rund um das Mittelmeer heuer ganz ohne Stress und Menschenmassen genießen kann.

Die Sehnsucht nach dem Süden ist ungebrochen: Laut der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) zog es letztes Jahr rund 44 Prozent der Urlauber in den Süden Europas. Doch der Wunsch nach überfüllten Stränden und dem Kampf um einen Platz am Pool sinkt. "Wir beobachten, dass Slow Travel und bewusstere Formen des Reisens für viele an Bedeutung gewinnen - mit mehr Zeit vor Ort, längeren Aufenthalten und einem stärkeren Fokus auf Orte außerhalb der größten Besucherströme", erklärt Laurent de Chorivit, Co-CEO der Reiseplattform Evaneos.

Daher verrät die Reiseplattform Geheimtipps abseits der Menschenmassen in drei der beliebtesten Urlaubsregionen am Mittelmeer: Italien, Kroatien und Frankreich.

Italien: Das "Dolce Vita" abseits der Trampelpfade

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Italien ist mehr als nur Rom, Venedig und die Amalfiküste. Wer das wahre Dolce Vita sucht, wird oft im Landesinneren oder außerhalb der Hauptsaison fündig.

Umbrien statt Toskana : Statt sich durch die Hotspots der Toskana zu drängen, lockt die Nachbarregion Umbrien mit sanften Hügellandschaften, mittelalterlichen Dörfern und authentischen, familiengeführten Osterien.

: Statt sich durch die Hotspots der Toskana zu drängen, lockt die Nachbarregion Umbrien mit sanften Hügellandschaften, mittelalterlichen Dörfern und authentischen, familiengeführten Osterien. Insel-Hopping für Fortgeschrittene : Die Liparischen Inseln vor Sizilien sind ein gutes Beispiel. Außerhalb von Juli und August zeigen sie sich von einer deutlich entspannteren Seite.

: Die Liparischen Inseln vor Sizilien sind ein gutes Beispiel. Außerhalb von Juli und August zeigen sie sich von einer deutlich entspannteren Seite. Geheimtipp vom Experten: Die Reiseexperten von Evaneos raten, sich auf eine einzelne Region zu konzentrieren und diese durch längere Aufenthalte, Trekkingrouten und den Besuch kleinerer Orte intensiv zu erleben.

Kroatien: Mehr als nur Adriaküste

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Kroatien hat sich zum absoluten Trend-Ziel entwickelt, doch auch hier gibt es Oasen der Ruhe. Anstatt der überlaufenen Hotspots im Süden lohnt sich ein Blick in den Norden des Landes. Die Halbinsel Istrien etwa verändert schnell ihr Tempo, sobald man die Küste verlässt. Kleine Weingüter, verschlafene Dörfer im Landesinneren und deutlich ruhigere Küstenabschnitte bieten eine willkommene Abwechslung zum klassischen Badeurlaub. Auch die kleineren, weniger bekannten Inseln im Norden sind eine Reise wert.

Frankreich: Der Süden für Genießer

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Frankreich boomt bei den Buchungen, ein Plus von 55 Prozent zeigt das enorme Interesse. Während sich viele auf die Côte d’Azur und die Provence stürzen, bieten andere Regionen eine ruhigere Alternative.

Camargue : Bekannt für ihre Wildpferde und rosa Salzlagunen, bietet die Region ein völlig anderes Tempo als Nizza oder Cannes.

: Bekannt für ihre Wildpferde und rosa Salzlagunen, bietet die Region ein völlig anderes Tempo als Nizza oder Cannes. Okzitanien: Zwischen kleinen Hafenorten und langen, unberührten Küstenabschnitten lässt sich der französische Süden ganz entspannt entdecken. Fahrradtouren und lange Mittagessen am Wasser ersetzen hier die straffe Tagesplanung.

Wer also bereit ist, die ausgetretenen Pfade zu verlassen, wird diesen Sommer mit authentischen Erlebnissen und echter Erholung belohnt. Oft liegt der schönste Urlaubsort nur eine Abzweigung vom großen Touristenstrom entfernt.