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Yannick Shetty
© APA/HANS KLAUS TECHT

"Nicht zukunftsfit"

Chaos im ORF: NEOS kündigen Pressekonferenz an

20.05.26, 11:22
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Die NEOS kündigen für Donnerstag eine Pressekonferenz zum Thema ORF an. 

Am Donnerstag um neun Uhr wollen NEOS-Klubchef Yannick Shetty und NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter vorlegen, was der ORF "jetzt dringend braucht", heißt es in einer Aussendung der Partei. Der ORF sei in seiner derzeitigen Form "nicht zukunftsfit und steckt in seiner tiefsten Krise seit Jahrzehnten". 

Henrike Brandstötter
© APA/HELMUT FOHRINGER

Erste Stichwörter - "Machtmissbrauch, politische Postenbesetzungen und Stiftungsräte, die das ganze Geschehen im ORF befördert haben" - werden in der Aussendung auch schon mitgeliefert. 

Am 11. Juni soll die neue ORF-Generaldirektion gewählt werden. Offiziell beworben hat sich bisher nur ORF-Magazin-Chefin Lisa Totzauer. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist in knapp einer Woche dürften aber noch einige Bewerbungen hinzukommen. Als Favorit gilt derzeit APA-CEO Clemens Pig.

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