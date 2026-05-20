China-Delegation inspiziert NÖ Gesundheitssystem

Niederösterreich stößt außerhalb Europas auf großes Interesse als Vorzeigeregion für qualitative Gesundheits- und Sozialversorgung. Die Initiative Healthacross der NÖ Landesgesundheitsagentur durfte eine internationale Delegation von der chinesischen Stadt Yangjiang in Niederösterreich begrüßen.

"Eine gute Gesundheits- und Pflegeversorgung entsteht nicht zufällig, sondern ist das Ergebnis klarer Strukturen, langfristiger Planung und regionaler Verantwortung. Der internationale Austausch zeigt uns, dass viele Herausforderungen weltweit ähnlich sind – und dass wir durch gegenseitiges Lernen voneinander profitieren können“, betont die für die NÖ Pflegezentren zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Aus langer Erfahrung Niederösterreichs lernen

Vor diesem Hintergrund wollte die Delegation aus Yangjiang von den langjährigen Erfahrungen Niederösterreichs lernen, wie Regionen nachhaltig und wohnortnah versorgt werden können. Im Mittelpunkt des Besuchs standen insbesondere Strukturen der Altenpflege sowie Fragen der Qualitätssicherung für Pflegeeinrichtungen. Die Delegation zeigte besonderes Interesse am praktischen Erfahrungswissen des niederösterreichischen Systems, da die chinesische Stadt Yangjiang aktuell intensiv am Aufbau eines umfassenden und qualitativ hochwertigen Altenpflegesystems arbeitet. Der Besuch der chinesischen Delegation unterstreiche, dass Niederösterreich nicht nur im Bereich der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung innerhalb Europas Maßstäbe setzt, sondern auch international als verlässlicher Partner und Kompetenzträger wahrgenommen wird.