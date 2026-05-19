Notfall in Flieger: AUA musste in Berlin zwischenlanden

Aufgrund eines medizinischen Notfalls einer Passagierin ist eine Maschine der Austrian Airlines (AUA), Flugnummer OS966, am Dienstag auf dem Weg von Stockholm nach Wien in Berlin zwischengelandet.

Die AUA bestätigte dies am Abend gegenüber der APA, verwies aber auf Datenschutzgründe, warum man keine näheren Informationen dazu bekanntgeben könne. Das Flugzeug sei mittlerweile bereits in Wien gelandet.

Laut mehreren Medienberichten verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Passagierin nach dem Start in Stockholm dramatisch. Die Crew half ihr, ein mitgereister Arzt stufte die Lage als gefährlich ein und empfahl eine sofortige Landung. Daraufhin gab es die außerplanmäßige Zwischenlandung kurz vor 17.00 Uhr in Berlin.