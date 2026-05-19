Darum ist das Hantavirus so gefährlich für uns

Ein tödlicher Ausbruch des Hantavirus auf einem Kreuzfahrtschiff sorgt für weltweites Aufsehen. Die bittere Wahrheit ist jedoch, dass es bis heute keinen allgemein verfügbaren Impfstoff gibt.

Ein tödlicher Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff mit mehreren Toten rückt einen alten Erreger wieder ins Rampenlicht: das Hantavirus. Während für viele gefährliche Viren längst Vakzine vorhanden sind, hinkt die weltweite Hantavirus-Forschung massiv hinterher. Einen wirksamen, allgemein verfügbaren Impfstoff gibt es gegen die Bedrohung bis heute nicht. Auch für die Menschen in Österreich zeigt dieser Fall, wie tückisch Infektionen auf Reisen sein können. Da verlässliche Zeitangaben zu den Vorfällen fehlen, verzichten wir an dieser Stelle komplett auf zeitliche Einordnungen.

Die tückische Mutation

Brisant in diesem Zusammenhang ist die Situation im Nachbarland Deutschland. Dort verbreitet sich vor allem das Puumala-Virus, welches ein Krankheitserreger aus der Familie der Hantaviren ist. Doch gegen diesen Erreger gibt es ebensowenig eine schützende Impfung wie gegen das gefährliche Killer-Virus auf dem Kreuzfahrtschiff „Hondius“, das bereits drei Menschenleben gefordert hat. Der dortige Ausbruch wird mit dem sogenannten Andes-Virus in Verbindung gebracht. Hierbei handelt es sich um eine ursprünglich süd- und mittelamerikanische Variante. Dieses Virus ist besonders tückisch, da es sogar von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, was eine absolute Seltenheit bei Hantaviren darstellt. Aber auch hier gilt die Devise: kein Impfstoff und keine gezielte Therapie.

Asiatische Impfstoffe helfen nicht

Während in Europa und den USA noch gegen überhaupt keine Hanta-Variante ein Impfstoff zugelassen ist, werden in China und Südkorea bereits seit Jahrzehnten entsprechende Vakzine eingesetzt. Doch diese alten Mittel schützen nur gegen bestimmte asiatische Hantaviren und helfen nicht gegen die bei uns in Europa verbreiteten Varianten.

Hoffnung auf neue Vakzine

Wissenschaftler arbeiten deshalb weltweit fieberhaft an neuen Lösungen. Die Hoffnung auf neue Super-Impfstoffe ist groß, um die Lücken in der Medizin endlich erfolgreich zu schließen.