Chaos um neue Swatch – Fans drehen durch

Eine neue Uhr aus dem Hause Swatch hat in mehreren Ländern für regelrechte Menschenmassen vor Geschäften gesorgt. Lange Warteschlangen, Polizeieinsätze und sogar geschlossene Filialen: Der Verkaufsstart der neuen Royal Pop entwickelte sich vielerorts zum Ausnahmezustand.

Besonders in Großbritannien war der Ansturm enorm. Schon Stunden vor Ladenöffnung warteten Fans vor Geschäften, manche sogar tagelang. In Städten wie London, Liverpool und Cardiff wurde der Andrang laut Berichten schließlich so groß, dass einzelne Swatch-Filialen aus Sicherheitsgründen vorübergehend schließen mussten.

Mega-Hype um neue Plastik-Uhr von Swatch

Warum die Uhr so begehrt ist

Hinter dem Hype steckt eine ungewöhnliche Zusammenarbeit: Für die neue Kollektion tat sich Swatch mit der Luxusmarke Audemars Piguet zusammen. Einem Schweizer Hersteller, dessen Modelle normalerweise ein Vielfaches kosten.

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Die neue Royal Pop kombiniert dabei auffällige Farben der legendären Pop-Swatch-Uhren aus den 1980er-Jahren mit Designelementen der berühmten Luxusreihe Royal Oak. Anders als klassische Armbanduhren handelt es sich diesmal um eine auffällige Taschenuhr.

Insgesamt umfasst die Kollektion acht verschiedene Modelle. Der Verkaufspreis liegt bei umgerechnet rund 385 Euro, vergleichsweise günstig gemessen am Namen Audemars Piguet.

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Chaos auch in anderen Ländern

Nicht nur in Großbritannien kam es zu Szenen wie bei einem Konzertverkauf. Wie Euronews berichtet, bildeten sich auch in Städten wie Paris, Genf, Mailand, Lyon und New York lange Schlangen vor den Stores. Einige Fans sollen laut Medienberichten sogar mehrere Tage vor den Geschäften campiert haben, um eines der begehrten Modelle zu ergattern. In Paris musste die Polizei bei Tumulten sogar Tränengas einsetzen, in Mailand kam es Berichten zufolge zu Rangeleien unter Wartenden.

Spekulanten wittern schnelles Geschäft

Ein Grund für den extremen Hype dürften auch mögliche Gewinne beim Wiederverkauf sein. Kurz nach Verkaufsstart tauchten zahlreiche Modelle bereits deutlich teurer auf Online-Plattformen auf. Viele Käufer hoffen offenbar darauf, die Uhr mit Gewinn weiterzuverkaufen, ähnlich wie bei früheren Swatch-Kooperationen mit Luxusmarken wie Omega oder Blancpain. Trotz des Chaos dürfte die Jagd nach der Royal Pop noch nicht vorbei sein. Swatch will die Uhr offenbar nicht nur in einer limitierten Einzelaktion verkaufen, sondern länger verfügbar machen.

Wann genau neue Modelle in einzelnen Ländern nachgeliefert werden, blieb zunächst offen.