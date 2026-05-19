Deutscher Kinderarzt soll mehr als 70 Opfer haben

Schockierender Verdacht gegen einen deutschen Kinderarzt: Die Staatsanwaltschaft geht von mehr als 70 mutmaßlichen Opfern aus. Der Mediziner sitzt seit November in U-Haft und ist in 130 Fällen angeklagt.

Im Fall eines angeklagten Kinderarztes aus dem deutschen Havelland geht die Staatsanwaltschaft von mehr als 70 Opfern aus. Laut Landgericht Potsdam sind die mutmaßlich Betroffenen zwischen zwei und 20 Jahre alt, sowohl Mädchen als auch Buben.

130 Straftaten angeklagt

Dem Arzt werden insgesamt 130 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung vorgeworfen. Darunter fallen laut Anklage unter anderem schwerer sexueller Missbrauch von Kindern sowie Vergewaltigung. Einen Großteil der Taten soll der Mediziner während seines Dienstes in den Havelland Kliniken begangen haben.

Gericht prüft Prozess

Die zuständige Strafkammer prüft derzeit die Eröffnung des Verfahrens. „Im Falle einer Eröffnung ist mit einer zeitnahen Terminierung zu rechnen, da der Angeschuldigte sich in Untersuchungshaft befindet“, teilte das Landgericht mit.

Der Kinderarzt sitzt bereits seit November in Untersuchungshaft. Die mutmaßlichen Straftaten sollen sich über einen Zeitraum von zwölf Jahren ereignet haben. Ins Rollen kam der Fall nach der Anzeige einer Mutter. Im Jänner wurde der Fall öffentlich bekannt, anschließend kam es zu Hausdurchsuchungen. Die Havelland Kliniken kündigten eine Aufarbeitung sowie eine Prüfung ihres Kinderschutzkonzepts an.