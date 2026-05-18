Diplomatie, Kunst und Musik: Große Gala in der Vienna Grand Gallery

Die AMADEUS International School Vienna und die Vienna Grand Gallery feierten die Premiere der „Global Ambassador’s Gala and Exhibition“. Mehr als 30 diplomatische Vertreter und Botschafter waren dabei.

Wien stand am 8. Mai ganz im Zeichen von Kunst, Musik und internationalem Austausch. In der Vienna Grand Gallery fand erstmals die "Global Ambassador’s Gala and Exhibition" statt. Gastgeber und Partner der Veranstaltung waren die AMADEUS International School Vienna und die Vienna Grand Gallery.

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Der Abend brachte mehr als 30 diplomatische Vertreter und Botschafter sowie Persönlichkeiten aus Bildung, Kunst, Wirtschaft und internationalen Organisationen zusammen. Im Mittelpunkt standen interkultureller Dialog, Frieden und die verbindende Kraft der Kunst.

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19 Botschaften wirkten an der Initiative mit und nominierten Künstlerinnen und Künstler, deren Werke in der Ausstellung gezeigt wurden. Ergänzt wurde die Schau durch 31 ausgewählte Arbeiten von Schülerinnen und Schülern der AMADEUS International School Vienna. Damit traf diplomatisches Kulturerbe auf die Kreativität junger Talente.

Starke Botschaft von AMADEUS

Dr. Wilson Goh, Vorstandsvorsitzender der AMADEUS International School Vienna, betonte die Bedeutung des Abends und dankte der Familie Brada, der Vienna Grand Gallery sowie den 19 teilnehmenden Botschaften. Die Gala sei mehr als eine Feier von Talenten gewesen. Sie habe gezeigt, wie Kunst Grenzen überwinden und Menschen verbinden kann.

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Eröffnet wurde das kulturelle Programm durch das AMADEUS Youth Chamber Orchestra unter der Leitung von Karen Goh, Direktorin der AMADEUS Music and Arts Academy. Das junge Orchester präsentierte ein anspruchsvolles Repertoire und sorgte für einen festlichen Auftakt.

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Für einen weiteren Höhepunkt sorgte eine Vorführung rhythmischer Sportgymnastik durch Schülerinnen der AMADEUS International School Vienna, darunter Leyla Brada. Die Darbietung rundete den Abend vor internationalen Gästen eindrucksvoll ab.

Vienna Grand Gallery als Bühne für internationale Begegnung

Prof. Wolfgang J. Bandion, Kurator der Vienna Grand Gallery, hob die gesellschaftliche Bedeutung der Veranstaltung hervor. Die Verbindung von Diplomatie, Kunst und Bildung schaffe Räume des gegenseitigen Verständnisses und der kulturellen Begegnung.

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Nikolaus Brada, CEO der Firma NIBRA, und Evelina Brada, Initiatoren der Vienna Grand Gallery, unterstrichen die Rolle von NIBRA als Unterstützer der Veranstaltung. „NIBRA steht für Offenheit, kulturellen Austausch und nachhaltige Zusammenarbeit“, erklärten sie gemeinsam. Die Unterstützung der Gala entspreche dem Bekenntnis zu globaler Verständigung, hochwertiger Bildung, kultureller Teilhabe und friedlichen Gesellschaften. Ein besonderer Dank galt Dana Goh für ihre beeindruckende Arbeit für die Ausstellung.

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Die Ausstellung blieb im Anschluss eine Woche lang öffentlich zugänglich. Die Vienna Grand Gallery verzeichnete starkes Interesse von Kunstliebhabern, Diplomaten und Schülergruppen. Mit der Premiere der "Global Ambassador’s Gala and Exhibition" wurde in Wien ein neues Format für internationale Kultur, Diplomatie und Nachwuchsförderung gestartet. Die Veranstaltung soll den Austausch zwischen diplomatischer Gemeinschaft, Kunstszene und jungen Talenten weiter stärken.