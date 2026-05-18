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Sportwagen krachte in Tunnelwand
© ZOOM.TIROL

Schwerer Unfall

Sportwagenfahrer (27) krachte in Tunnelwand

18.05.26, 09:13 | Aktualisiert: 18.05.26, 11:21
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Der junge Lenker konnte sich selbst aus dem hinteren Fenster der Fahrerseite aus dem Unfallwrack retten. 

Tirol. Ein 27-Jähriger fuhr am Sonntagabend gegen 21 Uhr seinen Sportwagen auf der B 186, der Ötztaler Bundesstraße. Aus derzeit noch unbekannter Ursache kam der Wagen rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen das dortige Tunnelportal.

Sportwagen krachte in Tunnelwand
© ZOOM.TIROL

Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw auf die andere Straßenseite geschleudert und kam anschließend auf dem Dach zum Stillstand. Der Mann konnte sich durch das hintere Fenster der Fahrerseite vom komplett demolierten Unfallwrack selbstständig befreien. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung in Begleitung von einem Notarzt mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Innsbruck gebracht.

Am Sportwagen entstand ein Totalschaden. Für die Dauer der Erstversorgung sowie der Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße für rund eine Stunde komplett gesperrt werden.Im Einsatz standen unter anderem Freiwillige Feuerwehren aus der Region mit sechs Fahrzeugen und insgesamt 40 Mann.

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