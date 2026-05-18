Theater im Park startet in die neue Saison!

Mit Alex Kristans "50 Shades of Schmäh" eröffnet das Theater im Park seine siebente Saison im Wiener Schwarzenberggarten. 2025 wurden bei 141 Vorstellungen über 180.000 Besucher begrüßt. Zumindest über 100 Vorstellungen bis September sollen es auch heuer werden.

Es geht wieder los. Der Schwarzenberggarten verwandelt sich wieder in die schönste Open-Air-Bühne der Stadt. Das beliebte Theater im Park feiert den Auftakt seiner mittlerweile siebten Saison. Die Veranstalter Michael Niavarani und Georg Hoanzl haben für die kommenden Monate bis zum 17. September ein dichtes Programm auf die Beine gestellt. Insgesamt warten rund 140 Vorstellungen auf die kulturbegeisterten Wienerinnen und Wiener.

Theaterbetreiber Michael Niavarani freut sich darauf hochkarätige Künstlerinnen und Künstler begrüßen zu dürfen. © APA/GEORG HOCHMUTH

Viel Schmäh zum runden Geburtstag

Nach der feierlichen Eröffnung am Montag geht es ab dem 20. Mai im regulären Spielplan so richtig zur Sache. Den Anfang macht kein Geringerer als Alex Kristan. Der Schmähführer der Nation präsentiert sein preisgekröntes Programm "50 Shades of Schmäh". Darin nimmt der Publikumsliebling nicht nur seinen eigenen fünfzigsten Geburtstag ins Visier, sondern knöpft sich auch den ganz normalen Wahnsinn einer zunehmend politisch korrekten Zeit vor. Vom unvermeidbaren Besuch beim Urologen über moderne Schönheitsideale für Männer bis hin zum Leben mit Teenagern bleibt hier garantiert kein Auge trocken.

Absolute Promi-Dichte im Garten

Auch Hausherr Michael Niavarani lässt es sich heuer natürlich nicht nehmen, selbst auf den Brettern zu stehen, die die Welt bedeuten. Er zeigt sein neues Kabarettprogramm "Homo idioticus" und ist außerdem in der römischen Komödie "Venus und Jupiter" zu sehen. Dazu gesellt sich die absolute Elite der heimischen Kleinkunstszene. Stars wie Omar Sarsam, Gery Seidl und Andreas Vitásek geben sich im Schwarzenberggarten die Klinke in die Hand. Für frischen Wind sorgen die Social-Media-Stars Toxische Pommes und die Brüder von Dr. Bohl. Ein echtes Highlight wird zudem das Comeback des Erfolgsformats "Der Professor und der Wolf", bei dem ORF-Star Armin Wolf und Politologe Peter Filzmaier das aktuelle Zeitgeschehen mit viel Humor analysieren.

Große Stimmen unter freiem Himmel

Neben den Lachmuskeln kommt im grünen Idyll heuer auch das Gehör voll auf seine Kosten. Ein ganz besonderer Ohrenschmaus wartet am 9. Juli auf alle Klassikfans, wenn Weltstar Jonas Kaufmann gemeinsam mit dem Pianisten Helmut Deutsch zu den Liedern im Park bittet. Auf dem Spielplan stehen wunderschöne Werke aus der Welt der Oper und Operette. Aber auch der klassische Austropop bekommt seine große Bühne. Bei der Show Danzer Mania lebt die Musik von Legende Georg Danzer wieder auf. Zudem packen Ernst Molden und Der Nino aus Wien ihre Gitarren aus, um den Wiener Sommer mit ihren unverwechselbaren Liedern zu verzaubern.