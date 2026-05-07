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© PENNY / Robert Harson

Besondere Aktion

PENNY verschenkt 1.000 Gratis-Einkäufe

Von
07.05.26, 13:02
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PENNY startet anlässlich seines einjährigen Marken-Relaunchs eine besondere Jubiläumsaktion 

Von 7. bis 12. Mai verschenkt der Diskonter österreichweit insgesamt 1.000 Gratis-Einkäufe. Kundinnen und Kunden werden dabei direkt an der Kassa per Zufallsgenerator ausgewählt und mit ihrem kostenlosen Einkauf überrascht.

Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten soll die Aktion für eine kleine finanzielle Entlastung im Alltag sorgen. „Wir wissen, dass jeder gesparte Euro zählt. Deshalb überlegen wir laufend, wie wir unseren Kund:innen im Alltag helfen können – nicht nur über dauerhaft günstige Preise, sondern auch mit zusätzlichen Impulsen und Aktionen, die Freude machen“, erklärt Johannes Greller, Geschäftsführer von PENNY Österreich.

Jahrestag

Die Aktion fällt bewusst auf den Jahrestag des umfassenden Rebrandings der Handelskette. Vor einem Jahr wurde aus „PENNY Markt“ der neu positionierte Markendiskonter PENNY. Im Zuge dessen wurden zahlreiche Filialen modernisiert und das Erscheinungsbild des Unternehmens überarbeitet.

Teil des neuen Markenauftritts ist auch das Maskottchen „WOWY“, das mittlerweile seinen ersten Geburtstag feiert. Den Namen hatten Kundinnen und Kunden zuvor selbst in einer Abstimmung gewählt. Seither begleitet die Figur Angebote und Werbeaktionen des Unternehmens.

Mit dem neuen Claim „Da schau her“ wolle PENNY gezielt auf Überraschungsmomente setzen, die den Einkauf für Kundinnen und Kunden angenehmer machen sollen. Die 1.000 Gratis-Einkäufe bilden dabei den Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten.

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