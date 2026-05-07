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ATX Wiener Börse
© APA / Roland Schlager

Wiener Börse

ATX klettert erstmals über 6.000 Punkte

07.05.26, 10:13
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Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag im Frühhandel nach den deutlichen Vortageszuwächsen erneut fester präsentiert und damit auf Rekordkurs gezeigt. 

Der Leitindex ATX überwand erstmals die Marke von 6.000 Punkten und gewann kurz vor zehn Uhr um 0,55 Prozent auf 6.000,45 Einheiten. Zur Wochenmitte war er bereits um fast drei Prozent hochgesprungen. Seit dem Jahresauftakt weist er mittlerweile eine starke Performance von mehr als zwölf Prozent auf.

Auch an den europäischen Leitbörsen geht es am Berichtstag mit den Aktienkursen mehrheitlich etwas weiter nach oben. Erneut positive Vorgaben hatte die Wall Street geliefert.

Der Nahost-Konflikt ist laut Helaba-Analysten weiterhin das dominierende Thema an den Finanzmärkten. Zuletzt gab es Entspannungssignale, demnach seien die USA und der Iran einer Vereinbarung für ein Kriegsende nahe. Entsprechend nahm die Risikobereitschaft am Mittwoch deutlich zu. Nun warten die Marktteilnehmer auf weitere konkrete Schritte im USA-Iran-Konflikt.

Lenzing im Fokus

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Lenzing mit einer Zahlenvorlage in den Fokus. Der oberösterreichische Faserhersteller hat im ersten Quartal 2026 deutlich weniger Gewinn gemacht als im Vorjahresquartal. Das Ergebnis nach Steuern ging von 31,7 Mio. Euro auf 24 Mio. Euro zurück, wie das sich in Umstrukturierung befindliche Unternehmen mitteilte. Der Umsatz verringerte sich wegen niedrigerer Zellstoffpreise sowie geringerer Faserverkaufsmengen und -preise um 10,8 Prozent auf 615,7 Mio. Euro.

Die Lenzing-Aktie reagierte mit plus 6,2 Prozent klar positiv. Laut Erste Group-Analysten entsprachen die Ergebnisse weitgehend den Erwartungen. Umsatz und Gewinn fielen zwar etwas schwächer aus als prognostiziert, das operative Ergebnis und das EBITDA lagen jedoch leicht über den Schätzungen.

Unter den europaweit starken Technologiewerten gewannen AT&S weitere drei Prozent. Seit dem Jahresauftakt haben die Papiere des Leiterplattenherstellers bereits beachtliche mehr als 220 Prozent zugelegt.

Deutlich höher notierten am Vormittag auch die schwergewichteten Banken. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Kursplus von 2,9 Prozent einstreifen. Erste Group verteuerten sich um 1,3 Prozent und bei der BAWAG ging es 0,40 Prozent aufwärts.

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