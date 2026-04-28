Spargel grillen: Diese genialen Hacks müssen Sie kennen

Wenn der Frühling ruft, vereinen wir zwei unserer absoluten Lieblinge: Spargel und Barbecue. Warum Sie die leckeren Stangen unbedingt grillen sollten und wie Ihnen das Frühlingsgemüse perfekt gelingt, verraten wir hier.

Spargel im Wasserbad kochen war gestern! Wer die zarten Frühlingsboten einmal vom Grill probiert hat, will sie nie wieder anders essen. Durch die Hitze des Grills karamellisiert das Gemüse leicht und entwickelt unwiderstehliche Röstaromen, während es gleichzeitig seinen frischen, knackigen Biss behält. Egal ob als Star auf dem Veggie-Teller oder als Beilage zu Steak und Fisch, mit den folgenden Tipps und Tricks werden Sie zum Spargel-Grillmeister.

Grün oder Weiß? Der Unterschied beim Grillen

Grundsätzlich eignen sich beide Spargelsorten hervorragend für den Grill, doch sie brauchen eine etwas unterschiedliche Zubereitung:

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Grüner Spargel ist der absolute Grill-König. Er ist von Natur aus zarter, muss meist gar nicht (oder nur im untersten Drittel) geschält werden und ist bei mittlerer Hitze in nur 5 bis 7 Minuten knackig gar.

Weißer Spargel muss geschält werden und braucht auf dem Grill mit ca. 8 bis 10 Minuten etwas länger. Profi-Trick: Den weißen Spargel vor dem Grillen für etwa 5 Minuten in Wasser mit einer Prise Zucker leicht blanchieren. So wird er auf dem Rost schneller gar und trocknet nicht aus.

Geheimtrick: Spargel marinieren

Der ultimative Trick für richtig viel Geschmack: Die Zip-Beutel-Marinade. Geben Sie die rohen Spargelstangen in einen großen Gefrierbeutel. Fügen Sie einen ordentlichen Schuss Olivenöl, etwas Balsamico-Essig (oder frischen Zitronensaft), eine fein gehackte Knoblauchzehe sowie Meersalz und frisch gemahlenen Pfeffer hinzu. Wer mag, wirft noch ein paar Zweige Thymian oder Rosmarin hinein. Beutel verschließen, alles sanft durchkneten und für mindestens 30 Minuten (oder entspannt über Nacht im Kühlschrank) durchziehen lassen.

Geniale Grill-Hacks für perfekte Stangen

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Das Spargel-Floß

Nichts ist ärgerlicher als Spargel, der durch die Roste in die Glut fällt. Der Trick: Spießen Sie immer 4 bis 5 Spargelstangen quer auf zwei Schaschlikspieße auf. So entsteht ein kleines "Spargel-Floß", das sich mit der Grillzange kinderleicht und in einem Stück wenden lässt.

Das Backpapier-Alu-Päckchen

Wollen Sie den Spargel besonders schonend und saftig im eigenen Sud garen? Legen Sie ihn auf ein Stück Backpapier und beträufeln Sie ihn mit Öl, Zitrone und Gewürzen. Schlagen Sie das Backpapier ein und wickeln Sie erst dann Alufolie dicht darum. Durch das Backpapier verhindern Sie, dass die Säure der Zitrone das Aluminium angreift.

Die richtige Hitze

Grillen Sie den Spargel stets bei mittlerer Hitze (direkt oder indirekt) Ist der Grill zu heiß, verbrennen die feinen Köpfe rasant, während das Innere noch roh ist. Nehmen Sie den Spargel vom Grill, sobald er leichte, braune Röststreifen hat, aber noch nicht komplett weich ist (er zieht auf dem Teller noch etwas nach).

Der Speckmantel

Für alle, die es etwas deftiger mögen: Wickeln Sie ein bis zwei Stangen grünen Spargel in eine Scheibe Speck. Auf dem Grill wird der Speck wunderbar knusprig und verleiht dem Spargel ein fantastisches, rauchiges Aroma.