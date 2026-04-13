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Warum stinkt Urin nach Spargel? Die einfache Erklärung
© Getty Images

Enzym ist schuld

Warum stinkt Urin nach Spargel? Die einfache Erklärung

13.04.26, 14:01
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Nach dem Spargelessen plötzlich ein strenger Geruch beim Toilettengang? Kein Zufall: Ein bestimmter Stoff im Gemüse sorgt dafür und Ihre Gene entscheiden, ob Sie ihn beim Verdauen überhaupt wahrnehmen. 

Spargelzeit ist für viele ein kulinarisches Highlight, doch spätestens beim nächsten Toilettengang kommt oft die Überraschung: ein ziemlich intensiver, ungewohnter Geruch. Aber keine Sorge, Sie sind damit nicht allein. Und noch spannender: Nicht bei allen Menschen passiert das. Woran liegt das also? 

Spargel-Geruch im Urin: Was steckt dahinter?

Warum stinkt Urin nach Spargel? Die einfache Erklärung
© Getty Images

Ob weiß, grün oder violett, der Effekt ist immer derselbe. Der Grund liegt in einem ganz bestimmten Inhaltsstoff des Spargels: der sogenannten Asparagusinsäure.

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Diese kommt vor allem in den Spargelspitzen vor und hilft der Pflanze unter anderem:

  • schneller zu wachsen
  • sich gegen Schädlinge zu schützen
  • andere Pflanzen in der Umgebung auszubremsen

Für uns Menschen wird sie vor allem aus einem Grund interessant: Sie ist schwefelhaltig.

Der eigentliche „Übeltäter“: Schwefel

Warum stinkt Urin nach Spargel? Die einfache Erklärung
© Getty Images

Die Asparagusinsäure selbst riecht noch gar nicht. Erst im Körper wird sie zersetzt und dabei entstehen flüchtige Schwefelverbindungen.

Und genau die sind es, die Sie beim Toilettengang wahrnehmen.

Typisch dabei:

  • Der Geruch kann schon wenige Minuten nach dem Essen auftreten
  • Oft fällt er direkt beim ersten Toilettengang auf
  • Er wird als stechend oder „beißend“ beschrieben  

Warum riecht es bei manchen und bei anderen nicht?

Jetzt wird es spannend: Es gibt tatsächlich zwei „Typen“ von Menschen.

  • Die einen produzieren diesen Geruch
  • Die anderen nicht

Der Grund dafür liegt in Ihren Genen.

Damit der typische Spargelgeruch entsteht, braucht Ihr Körper ein bestimmtes Enzym, das die Asparagusinsäure überhaupt erst in diese schwefelhaltigen Stoffe zerlegt. Und genau dieses Enzym hat nicht jeder Mensch.

  • Haben Sie das Enzym → Ihr Urin riecht
  • Haben Sie es nicht → alles bleibt geruchlos

Kann man den Geruch verhindern?

Die kurze Antwort: Nein. Der Geruch lässt sich weder durch:

  • bestimmte Getränke
  • andere Lebensmittel
  • noch durch „Hausmittel“

verhindern oder neutralisieren. 

 

So unangenehm der Geruch auch sein mag: Er ist völlig harmlos und zeigt nur, dass Ihr Körper ganz normal arbeitet.

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