Torhunger
Fingerfood: Die besten Snack-Ideen für die WM
Meisterliche Snack-Ideen für lange Fußballnächte: Ob Lachsröllchen, Gemüsewürfel oder Burger – diese Fingerfood-Rezepte landen beim Mitfiebern garantiert einen Genuss-Treffer.
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LACHSROLLE MIT SPINAT
ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN
- 125 g Babyspinat
- 2 Zweige Petersilie
- 50 g Emmentaler
- 60 g Parmesan
- 4 Stk. Eier
- 1 Prise Salz, Pfeffer
- 200 g Frischkäse
- 2 TL Zitronensaft
- 1 Msp. Zitronenabtrieb
- 200 g Räucherlachs
Schwierigkeit: 1/3
Preis: 1/3
Zeit: 30 Min.
Personen: 4
ZUBEREITUNG
- Spinat gründlich waschen, trockenschleudern und sehr fein hacken. Petersilie abbrausen, trockenschütteln und fein hacken. Emmentaler und Parmesan fein raspeln. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.
- Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Parmesan auf einer Fläche von ca. 30 x 30 cm dünn darauf streuen. Eier mit dem Handrührgerät in einer Schüssel ca. 5 Minuten schaumig schlagen. Spinat, Emmentaler, Salz und Pfeffer dazugeben und mit einem Löffel gut unterrühren.
- Die Spinatmasse auf dem Parmesan verteilen und glattstreichen. Im Ofen 10–15 Minuten backen. Danach auf dem Blech auskühlen lassen. Ein passendes Stück Frischhaltefolie darauflegen, die Platte auf die Arbeitsfläche stürzen und das Backpapier abziehen.
- Frischkäse mit Zitronensaft, Zitronenabrieb und etwas Salz verrühren und auf die Platte streichen. Mit Lachs belegen und mithilfe der Folie eng einrollen. Mindestens 8 Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank stellen. Zum Servieren in gleichmäßige Scheiben schneiden.
VEGGIE TORTILLAWÜRFEL
ZUTATEN FÜR 20 PERSONEN
- 100 g Dosenmais
- 2 Handvoll Petersilie
- 100 g Kirschtomaten
- 3 Stk. Paprikaschoten
- 1 Stk. Zucchini
- 1 Stk. Zwiebel
- 2 Stk. Knoblauchzehen
- 2 EL Olivenöl
- 200 g Manchego
- 6 Stk. Eier
- 100 ml Obers
- 1 Prise Salz, Pfeffer
Schwierigkeit: 1/3
Preis: 1/3
Zeit: 45 Min.
Personen: 16
ZUBEREITUNG
- Mais abgießen und abtropfen lassen. Petersilie hacken. Gemüse waschen und putzen. Tomaten halbieren, Paprika in Streifen, Zucchini in dünne Scheiben schneiden oder hobeln.
- Zwiebel und Knoblauch würfeln. Öl erhitzen, Zwiebel und Knoblauch glasig dünsten. Zucchini und Paprika ca. 5 Minuten mitbraten, dann abkühlen lassen. Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.
- Backblech (ca. 20 x 30 cm) mit Backpapier auslegen. Manchego reiben und mit Eiern, Obers, Salz und Pfeffer verquirlen. Gebratenes Gemüse, Mais und die Hälfte der Petersilie unterheben und auf dem Blech verteilen.
- Restliche Petersilie und Tomaten daraufgeben. Im Ofen (Mitte) ca. 40 Minuten garen. Lauwarm oder kalt servieren.
ÜBERBACKENE NACHOS
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 175 g Gouda
- 3 Stk. Tomaten
- 1 große Zwiebel
- 1 Stk. Paprika
- 1 St. Peperoni
- 250 g Tortilla-Chips
- 2 Stk. Lauchzwiebeln
- 2 Stk. Avocados
- 3 El Limettensaft
- 150 g Joghurt
- 1 Prise Salz, Chayennepfeffer
Schwierigkeit: 1/3
Preis: 1/3
Zeit: 25 Min.
Personen: 4
ZUBEREITUNG
- Den Backofen auf 220 °C Oberhitze vorheizen und ein Backblech mit Backpapier belegen. Gouda reiben; Tomaten mit kochendem Wasser überbrühen, häuten, entkernen und würfeln. Zwiebel, Paprika und Peperoni waschen, putzen und fein würfeln.
- Lauchzwiebeln schneiden; Avocados halbieren, Kern entfernen und Fruchtfleisch mit Limettensaft pürieren, dann mit Joghurt und etwas Lauchzwiebel mischen sowie mit Salz und Cayennepfeffer würzen.
- Tortilla-Chips mit Käse und Gemüse auf dem Blech vermengen, 5–10 Minuten überbacken; Guacamole garnieren und zu den warmen Nachos servieren.
QUINOABRATLINGE
ZUTATEN FÜR 8 PORTIONEN
- 200 g Quinoa
- 1 Handvoll Koriander
- 1 Stk. Ei
- 3-4 EL Kichererbsenmehl
- 60 g Tropfen
- 1 Msp. Currypulver, Pfeffer, Salz
- 4-5 EL Öl
- 3 Stangen Staudensellerie
- 2 Stk. Granny-Smith-Äpfel
- 4 EL Naturjoghurt
- 1 EL Zitronensaft
- 1 EL Weißweinessig
- 1 Prise Zucker, Chiliflocken
Schwierigkeit: 1/3
Preis: 1/3
Zeit: 40 Min.
Personen: 8
ZUBEREITUNG
- Quinoa in Salzwasser 20 Min. garen, abgießen und abkühlen lassen.
- Mit Koriander, Ei, Kichererbsenmehl, Topfen und Curry mischen, würzen und 8 Puffer formen.
- In Öl je Seite 8–10 Min. braten. Sellerie hobeln, Äpfel würfeln und mit Joghurt, Zitronensaft, Essig, Salz und Zucker mischen.
- Bratlinge mit dem Salat belegen und mit Chiliflocken sowie Selleriegrün servieren.
FUSSBALL-BURGER
ZUTATEN FÜR 8 PORTIONEN
- 8 Stk. Burgerbuns
- 8 Stk. vorgegarte Burgerpatties
- 8 Scheiben Cheddar
- 1 Stk. Salat
- 2 Stk. Tomaten
- 1 Paar Gewürzgurken
- 1 Stk. Remoulade
Schwierigkeit: 1/3
Preis: 1/3
Zeit: 15 Min.
Personen: 8
ZUBEREITUNG
- Für die Buns die Oberfläche dünn mit Milch oder verquirltem Ei bestreichen und Sesam in einem Fußballmuster aufstreuen, leicht andrücken.
- Im Ofen bei 180–200 °C 3–5 Minuten kurz anrösten, bis sie leicht getoastet sind. Salat, Tomaten und Gurken in Scheiben schneiden.
- Für den Burger die Bun-Unterseite mit Salat belegen, darauf Patty und Käse geben. Anschließend Tomaten- und Gurkenscheiben darauflegen und mit Remoulade abschließen.
- Den Burger mit dem Bun-Deckel bedecken und sofort servieren. Optional kurz anpressen und warm genießen, sofort servieren und anrichten.
Rezepte von StockFood.
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