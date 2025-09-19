Nach mysteriösem Video: Influencerin stirbt mit nur 23 Jahren

Der TikTok-Star wurde nur 23 Jahre alt.

Große Trauer um die Influencerin Marian Izaguirre. Die 23-jährige Mexikanerin starb am 12. September in einem Krankenhaus in Morelia, nachdem sie zuvor tagelang vermisst wurde.

Rätselhaftes Video

Besonders bedrückend: Kurz vor ihrem Verschwinden hatte Marian ein TikTok-Video veröffentlicht, das viele Fans heute als düstere Vorahnung deuten. Darin zeigte sie sich mit Clowns-Make-up, weinte und schrieb Worte über Abschied und gebrochene Versprechen: „Alle Versprechen meiner Liebe gehen mit dir. Warum gehst du?“ – eine Botschaft, die für ihre Community wie ein stiller Hilferuf wirkt. Das Video verbreitete sich rasant und löste bereits vor Bekanntwerden ihres Todes große Besorgnis aus.

Am 1. September wurde Marian in ihrer Heimatstadt Uruapan zuletzt gesehen. Wenige Tage später fand man sie schwer verletzt in einem Hotel in Morelia. Ärzte kämpften um ihr Leben, doch schließlich wurde sie für hirntot erklärt.

Die Behörden untersuchen nun, ob familiäre Konflikte oder Gewalt im Umfeld eine Rolle gespielt haben könnten. Offiziell bleibt die Todesursache ungeklärt.