Vorsicht in der Spargelzeit: Ab wann der Genuss gefährlich wird

Spargelzeit ist Genusszeit. Doch wussten Sie, dass das beliebte Stangengemüse auch seine Schattenseiten hat? Wer es übertreibt, riskiert nicht nur Kreislaufprobleme, sondern bringt auch seine Nieren in Gefahr.

Spargel ist der absolute Star auf unseren Frühlingstellern und das völlig zu Recht. Das edle Gemüse ist extrem kalorienarm und ein echter Booster für den Körper, vollgepackt mit Vitamin C, Folsäure, Kalium und Ballaststoffen. Doch jetzt kommt der kleine Dämpfer: So gesund Spargel auch ist, auf den täglichen Speiseplan gehört er besser nicht. Wie so oft im Leben gilt auch hier: Die Dosis macht das Gift. Wenn Sie zu viel davon essen, kann das unerwartete Folgen für Ihre Gesundheit haben.

Gefahr für die Nieren

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Was viele nicht wissen: Spargel enthält sogenannte Purine. Im Körper werden diese Stoffe zu Harnsäure abgebaut. Für gesunde Menschen ist das kein Problem, die Nieren filtern den Stoff einfach heraus. Doch wer zu Gicht neigt oder ohnehin schon empfindliche Nieren hat, begibt sich auf dünnes Eis. Ein Übermaß an Spargel kann die Harnsäurekonzentration im Blut rasant in die Höhe treiben. Im schlimmsten Fall kann das Gemüse so schmerzhafte Gichtanfälle direkt auslösen.

Geruchsalarm auf der Toilette

Wir alle kennen es: Ein üppiger Teller Spargel, und schon kurze Zeit später riecht der Gang zur Toilette… sagen wir mal, „sehr speziell“. Schuld daran sind bestimmte Schwefelverbindungen im Gemüse, die beim Abbau im Körper diesen markanten Duft verströmen. Das ist medizinisch gesehen absolut harmlos, aber im Alltag oft unangenehm. Wer sich und seinem Umfeld diesen Dauer-Geruchsalarm ersparen will, sollte den Spargelkonsum etwas drosseln.

Vorsicht Kreislauf

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Spargel hat einen bekannten Nebeneffekt: Er wirkt leicht harntreibend. Klingt erstmal nach der perfekten Entschlackung für den Körper. Doch wer täglich Spargel isst und den Flüssigkeitsverlust nicht durch extrem viel Trinken ausgleicht, riskiert Probleme. Mit dem Urin werden nämlich nicht nur Giftstoffe, sondern auch essenzielle Elektrolyte wie Magnesium und Kalium aus dem Körper geschwemmt. Die Folge: Der Kreislauf kann absacken, man fühlt sich schlapp und es kann zu fiesen Muskelkrämpfen kommen.

Müssen wir jetzt auf Spargel verzichten?

Entwarnung! Sie müssen Ihr Lieblingsgemüse jetzt natürlich nicht aus der Küche verbannen. Zwei- bis dreimal pro Woche Spargel zu genießen, ist für gesunde Menschen völlig unbedenklich und sogar sehr gesund. Genießen Sie die Spargelzeit in vollen Zügen, aber in Maßen und vergessen Sie nicht, zu jedem Spargelgericht ein extra großes Glas Wasser zu trinken.