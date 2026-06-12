Countdown läuft

Spargel-Fans aufgepasst: Saison endet früher, als viele denken

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Die Spargelsaison ist die köstlichste Zeit des Jahres, doch das Aus rückt leider immer näher. Wann endgültig Schluss ist mit dem "weißen Gold", und mit welchem genialen Trick Sie die Saison einfach verlängern, verraten wir hier.
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Frische, knackige Spargelstangen prägen derzeit die Speisekarten und Einkaufskörbe. Doch Genießer sollten die Gelegenheit nutzen. Die Saison nähert sich ihrem Ende: Die letzten Wochen der Spargelzeit laufen, und schon bald verschwindet das regionale Traditionsgemüse wieder von den Tellern.

Am 24. Juni ist Schluss mit der Spargelsaison

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Wer glaubt, er könne den ganzen Sommer über frischen heimischen Spargel schlemmen, irrt gewaltig. Der Countdown läuft bereits, denn am 24. Juni (dem sogenannten Johannistag) ist Schluss.

Das hat auch einen Grund: Nach dem kräftezehrenden Sprießen braucht die Spargelpflanze dringend eine Pause. Nur wenn sie ab Ende Juni ungestört in die Höhe wachsen und den Sommer über grüne Büsche bilden kann, sammelt sie genug Energie, um uns auch im nächsten Jahr wieder mit Premium-Stangen zu verwöhnen.

Jetzt oder nie: Warum Sie zuschlagen sollten

Egal, ob Sie in dieser Saison schon Spargel auf dem Teller hatten oder nicht: Jetzt ist der perfekte Moment für das große Schlemmen.

Das Angebot ist aktuell noch groß und die Stangen sind unglaublich zart, frisch und voll ausgereift. Genau jetzt gibt es auch die besten Begleiter frisch vom Feld. Kombinieren Sie Ihren Spargel mit jungen Frühkartoffeln, saftig-süßen Erdbeeren und einem frischen Schinken. Ein absolutes Festessen.

Es bleiben nur noch wenige Wochen, bis das königliche Gemüse wieder vom Speiseplan verschwindet. Unser Rat: Nutzen Sie den Juni und essen Sie sich so richtig satt.

So verlängern Sie die Spargelsaison

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Sie bekommen einfach nicht genug und weigern sich, bis zum nächsten Frühling zu warten? Kein Problem! Mit diesem simplen Trick sichern Sie sich den Spargel-Genuss bis in den Herbst und Winter hinein: Einfrieren.

Weißer und grüner Spargel lassen sich wunderbar roh einfrieren. Einfach schälen, portionieren und luftdicht verpacken. So haben Sie auch außerhalb der Saison noch ein bisschen Frühling im Gefrierfach.

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Frisch vom Feld: Das MUSS im Juni auf Ihren Teller

Achtung: DAS sollten Sie im Juni auf keinen Fall essen!

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