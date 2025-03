× Spargelzeit 2025: Wann beginnt eigentlich die Spargel-Saison?

Die Spargelsaison ist für viele Genießer der kulinarische Höhepunkt des Frühlings. Doch wann genau beginnt sie, und welche Faktoren beeinflussen den Start?

Mit dem Frühling beginnt nicht nur die Zeit der ersten warmen Sonnenstrahlen, sondern auch die Vorfreude auf frischen Spargel. Ob klassisch mit Sauce Hollandaise, in knackigen Salaten oder als cremige Suppe – das edle Gemüse gehört zu den Highlights der Frühlingsküche. Doch noch müssen wir uns ein wenig gedulden: In Österreich beginnt die Spargelsaison üblicherweise Mitte April und endet am 24. Juni. Wann genau die ersten Stangen auf den Teller kommen, hängt jedoch stark vom Wetter ab.

Späterer Start in die Spargelsaison

Der Beginn der Spargelernte ist von mehreren Faktoren abhängig – vor allem von den Temperaturen und der Bodenbeschaffenheit. Milde Märztage und ein sonniger April können das Wachstum beschleunigen und für einen frühen Erntebeginn sorgen. Doch in diesem Jahr wird es wohl nicht ganz so schnell gehen wie 2024, als bereits Anfang März die ersten Spargelstangen gestochen wurden. Experten rechnen damit, dass es diesmal erst gegen Ende März oder Anfang April soweit sein wird.

Der Grund für diese Verzögerung liegt im Wetter: Ein kalter Winter mit gefrorenem Boden und anhaltend niedrigen Temperaturen im Frühjahr hat das Wachstum gebremst. Zusätzlich fehlte lange die Sonne, die für eine zügige Entwicklung wichtig ist. Um dennoch eine möglichst frühe Ernte zu ermöglichen, setzen viele Spargelbauern auf Folienabdeckungen, die den Boden erwärmen und den Wachstumsprozess beschleunigen.

So erkennen Sie frischen Spargel

Sobald die Spargelsaison in vollem Gange ist, findet man das begehrte Gemüse wieder in großer Auswahl auf Märkten und in Supermärkten. Besonders das Marchfeld in Niederösterreich gilt als eines der bekanntesten Anbaugebiete. Doch wie erkennt man wirklich frischen Spargel?

Ein Qualitätsmerkmal sind feste, glänzende Stangen mit geschlossenen Köpfen. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann den Frischetest machen: Einfach zwei Spargelstangen aneinander reiben – wenn sie quietschen, ist der Spargel knackig und frisch.