Crispy Rice Salad: Das Rezept für den viralen Foodtrend

Crispy Rice Salad Unglaublich frisch und lecker •ca 220 Gramm Reis gekocht (habe den Basmati Express Reis von Ben‘s genommen) •1-2 TL Chillipaste (habe die von Bamboo Garden von Rewe genommen) •ein Schuss Öl ➡️ den Reis kochen oder wenn ihr Express Reis nehmt in die Mikrowelle stellen. Auskühlen lassen und mit Chilli Paste und Öl vermengen. Auf einem Backblech mit Backpapier gut verteilen, sodass die Körner nicht übereinander liegen. Bei 200 grad Ober-Unterhitze für ca 20 Minuten in den Ofen, bis die Reiskörner richtig braun sind. Nach 10 Minuten kurz durchmischen. Reis abkühlen lassen Sauce: •30 Gramm Sojasauce •30 Gramm Reis oder Weißwein Essig •Saft einer halben Limette •ein EL Agavendicksaft •1 EL Öl ➡️ alles gut vermengen und abschmecken •eine Gurke •eine große Avocado •5 Stangen Frühlingszwiebeln •ein Bund Minze •ein Bund Koriander •pikante Erdnüsse (meine waren von Rewe) ➡️Alles klein schneiden, in eine große Schüssel geben und mit der Sauce, gehackten Erdnüssen und dem knusprigen Reis vermengen. Den Reis erst hinzufügen, wenn der Salat gegessen werden soll, weil die knusprigen Körner mit der Zeit weicher werden