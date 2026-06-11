"Fruit Water"

Aus Omas Keller auf TikTok: Warum plötzlich alle Kompott trinken

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Während TikTok gerade "Fruit Water" feiert, denken viele nur: Das ist doch einfach Kompott.
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TikTok hat mal wieder einen neuen Food-Trend gefunden. Unter dem Namen "Fruit Water" teilen Nutzer derzeit Videos eines fruchtigen Sommergetränks, das angeblich eine echte Entdeckung sein soll.

Ein Getränk, das Oma schon kannte

Menschen aus Osteuropa dürften darüber allerdings nur schmunzeln. Denn hinter dem Trend steckt nichts anderes als Kompott - ein Getränk, das dort seit Generationen zubereitet wird. Wer damit aufgewachsen ist, erinnert sich wahrscheinlich sofort an die Einmachgläser im Keller der Großeltern, die bis zum Rand mit Obst gefüllt waren.

Gerade an heißen Sommertagen gab es kaum etwas Besseres als ein Glas gekühltes Kompott von der Oma. Während TikTok das Getränk heute als neue Entdeckung feiert, gehört es vor allem in Osteuropa schon seit Generationen zum kulinarischen Inventar.

Warum Kompott überhaupt erfunden wurde

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Tatsächlich war Kompott ursprünglich kein Trendgetränk, sondern vor allem eine praktische Lösung. Es war eine der einfachsten Möglichkeiten, Obst haltbar zu machen oder übrig gebliebenes Obst zu verwerten. Die Idee dahinter ist simpel: Früchte und Beeren wurden im Sommer aufgekocht, damit sie länger haltbar bleiben und auch im Winter noch gegessen oder getrunken werden konnten. Nachhaltig, günstig und lecker – lange bevor diese Begriffe zu Lifestyle-Trends wurden.

So machen Sie Kompott selbst

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Für die klassische Variante benötigen Sie:

  • 500 bis 750 Gramm Obst Ihrer Wahl (Äpfel, Erdbeeren, Pfirsiche, Kirschen, Birnen und Co.)
  • 2 bis 3 Liter Wasser
  • Zucker oder Honig zum Süßen

Zubereitung:

  1. Obst waschen und gegebenenfalls zerkleinern.
  2. Das Obst gemeinsam mit dem Wasser in einen großen Topf geben.
  3. Alles aufkochen.
  4. Anschließend etwa eine Stunde bei niedriger Hitze köcheln lassen.
  5. Die Mischung vollständig abkühlen lassen.
  6. Nach Geschmack mit Honig oder Zucker süßen.
  7. Zum Schluss in saubere Einmachgläser füllen.

Alter Klassiker, neuer TikTok-Hype

Ob TikTok daraus nun "Fruit Water" macht oder nicht: Für viele Menschen ist Kompott keine neue Entdeckung, sondern ein Stück Kindheit. Der neueste Sommertrend zeigt einmal mehr, dass Social Media zwar ständig nach Neuem sucht, manchmal aber einfach nur alte Rezepte wiederentdeckt, die unsere Großeltern schon längst kannten.

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