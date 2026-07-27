Nicht Schokolade! DAS ist die beliebteste Eissorte Österreichs

Die Eis-Saison läuft auf Hochtouren, doch eine neue Analyse zeigt überraschende Vorlieben an den Eistheken des Landes. Während Schokolade oft als der unangefochtene Klassiker gilt, sichert sich in diesem Sommer eine ganz andere Sorte den ersten Platz der beliebtesten Eissorten.

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Der neue Eiscreme-Index des Kassensystem-Anbieters orderbird zeigt deutlich, wie die Österreicherinnen und Österreicher am liebsten schlecken. Dafür wurden die anonymisierten Daten von zahlreichen Gastronomiebetrieben ausgewertet, um die genauen Vorlieben der heimischen Schleckermäuler zu analysieren. Dabei zeigt sich eine klare Dominanz eines altbekannten Klassikers, der die Konkurrenz weit hinter sich lässt.

Vanille triumphiert vor Schokolade und Erdbeere

Die österreichischen Eisliebhaber setzen auf Altbewährtes, allerdings mit einer klaren Rangordnung. Die traditionelle Vanille hat die Nase ganz weit vorne und sichert sich mit satten 32,60 Prozent aller Bestellungen den unangefochtenen Spitzenplatz im Land. Schokolade folgt mit einigem Abstand auf dem zweiten Rang und kommt auf 23,14 Prozent, während die Erdbeere mit 21,75 Prozent den dritten Platz belegt.

Vanille: 32,60 Prozent der gesamten Eisbestellungen Schokolade: 23,14 Prozent der Bestellungen Erdbeere: 21,75 Prozent der Bestellungen Banane: 15,14 Prozent der Bestellungen Haselnuss: 7,38 Prozent der Bestellungen

Zusammen machen diese drei klassischen Sorten stolze 77,49 Prozent aller Eisbestellungen im Land aus. Die eigentliche Überraschung des Berichts findet sich jedoch direkt dahinter auf dem vierten Platz: Die Banane hat sich mit beachtlichen 15,14 Prozent zu einem echten Favoriten entwickelt und ist weit mehr als nur eine Nischensorte. Auf Platz fünf rundet die Haselnuss mit 7,38 Prozent das Ranking der Top-Sorten ab.

Vanille ist in Österreich die beliebteste Eissorte © Getty Images

Eis-Inflation: Preise steigen weiter

Wer sich im Eissalon eine Kugel gönnen möchte, muss dieses Jahr tiefer in die Tasche greifen als noch vor zwei Jahren. Im Durchschnitt kostet eine Kugel Speiseeis in Österreich mittlerweile 2,05 Euro. Das entspricht einer Preissteigerung von 21 Cent im Vergleich zum Jahr 2023. Gestiegene Energiekosten, höhere Löhne und teurere Rohstoffe machen sich auch an der Eistheke bemerkbar.

Die gute Nachricht für alle Konsumenten ist jedoch, dass sich die Dynamik der Teuerung spürbar abschwächt:

Preissprung von 2023 auf 2024: Ein kräftiges Plus von 9,24 Prozent

Ein kräftiges Plus von 9,24 Prozent Preissprung von 2024 auf 2025: Nur noch ein moderater Anstieg um 1,99 Prozent

Nur noch ein moderater Anstieg um 1,99 Prozent Gesamtplus über zwei Jahre: Eine Steigerung von insgesamt 11,41 Prozent

Damit liegt Österreich preislich knapp über dem Nachbarland Deutschland, wo eine Kugel im Schnitt 1,97 Euro kostet. Am teuersten bleibt das Schlecken in der Schweiz, wo stolze 4,64 Franken (CHF) pro Kugel fällig werden, auch wenn dort die Preise im letzten Jahr mit einem hauchdünnen Plus von 0,22 Prozent fast stagnierten.

Sonntagnachmittag ist die perfekte Eiszeit © Getty Images/iStockphoto

Die perfekte Eiszeit: Juni und Sonntag sind die absoluten Favoriten

Wann schmeckt das Eis am besten? Der Index liefert präzise Daten über das zeitliche Konsumverhalten der Österreicher. Die Lust auf die kalte Erfrischung ist stark saisonabhängig und konzentriert sich vor allem auf das Frühjahr und den Sommer. Die Monate April bis September machen in Österreich beachtliche 88,13 Prozent des gesamten Jahresumsatzes aus. Der Juni dominiert das Jahr mit 22,45 Prozent des Umsatzes.

Der Sonntag lockt die meisten Menschen in die Eissalons – er verzeichnet 17,20 Prozent aller wöchentlichen Verkäufe (23.902 Verkäufe). Freitag, Samstag und Sonntag machen zusammen fast die Hälfte (49,2 Prozent) der gesamten Wochenverkäufe aus. Am Montag ist die Lust auf Eis am geringsten.

Auch bei der Uhrzeit gibt es eine ganz klare Tendenz. Während die Schweizer ihr Eis am liebsten als Dessert am späten Abend genießen – dort sind die Stunden zwischen 19 und 21 Uhr mit 44 Prozent des Tagesumsatzes am stärksten –, ist Eis in Österreich ein klassisches Nachmittagsprodukt.

Die Hauptgeschäftszeit liegt in den heimischen Eissalons genau zwischen 15 und 16 Uhr. In diesen zwei Stunden werden knapp 32 Prozent des gesamten Tagesumsatzes erzielt.