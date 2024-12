Öffentliche Silvesterparty in Edinburgh wegen Sturmwarnung abgesagt

In Teilen Großbritanniens drohen die Silvester-Feierlichkeiten ins Wasser zu fallen.

Angesichts "anhaltend starken Winds und schlechten Wetters" sagten in der schottischen Hauptstadt Edinburgh die Veranstalter die traditionelle Hogmanay-Party aus Sicherheitsgründen ab. An der Feier hatten im vergangenen Jahr rund 30.000 Menschen in den Straßen der Stadt teilgenommen. Heuer war neben einem Feuerwerk ein Konzert mit der schottischen Band Texas und anderen Künstlern geplant.

In der nordwestenglischen Küstenstadt Blackpool wurde das öffentliche Feuerwerk ebenfalls wegen einer Sturmwarnung abgesagt. Die britische Wetterbehörde sagte für Teile von Schottland, Nordirland und Nordengland Starkregen und Sturm voraus, in Teilen Schottlands auch Schnee. In Schottland gilt eine Wetterwarnung der zweithöchsten Stufe, die auf potenziell lebensgefährliche Wetterbedingungen hinweist.

Mehrere Tiefs würden in den kommenden Tagen "möglicherweise zu Unwettern" führen, erklärte die Wetterbehörde weiter. In fast dem gesamten Vereinigten Königreich gelte in den kommenden Tagen mindestens eine Wetterwarnung.