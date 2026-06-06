Urlaub auf dem Teller: So gelingen Paella, Moussaka & Co.

Warum auf den nächsten Flug warten, wenn das Urlaubsgefühl direkt in der eigenen Küche beginnen kann? Manchmal reicht schon ein bestimmter Duft, um uns gedanklich an den Strand oder auf einen belebten Markt in der Ferne zu versetzen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Paella mit Huhn & Meeresfrüchten

© StockFood

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 4 Stk Hühnerkeulen

1 Prise Salz, Pfeffer

1 Stk. Zwiebel

3 Stk. Knoblauchzehen

1 Stk. rote Paprika

1 Stk. gelbe Paprika

4 EL Olivenöl

350 g Paellareis

1 Prise Safranfaden

1 L heißer Hühnerfond,

1 TL geräuchertes Paprikapulver

250 g Miesmuscheln

250 g Fischfilet

1 Handvoll Zuckerschoten

100 g Cocktailparadeiser

2 Stk. Lauchzwiebeln

100 g aufgetaute TK-Erbsen

1 Handvoll gehackte Kräuter

1 Bio Zitrone in Spalten Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 1 Std. 40 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Hühnerkeulen im Gelenk durchtrennen, waschen, trockenreiben und mit Salz und Pfeffer würzen. Zwiebel und Knoblauch abziehen und hacken. Paprika putzen, waschen und klein würfeln. Zwei Esslöffel Olivenöl in einer großen Paella-Pfanne oder Auflaufform bei mäßiger Hitze heiß werden lassen. Hühnerkeulen darin goldbraun anbraten, herausnehmen und auf einen Teller legen. Das restliche Öl in die Pfanne geben und darin Zwiebeln, Paprika und Knoblauch anschwitzen. Reis zugeben, Safran in den Fond rühren und darübergießen. Salzen, pfeffern, mit Paprika würzen, gut umrühren und aufkochen lassen. Hühnerkeulen auf den Reis legen und alles im heißen Ofen ca. 30 Minuten garen, bis Reis und Huhn fast durch sind. Muscheln gründlich säubern. Fischfilet abbrausen, trockentupfen, salzen, pfeffern und in grobe Stücke teilen. Beides mit auf den Reis legen und alles weitere 10–15 Minuten im Ofen garen, bis sich die Muscheln geöffnet haben und der Fisch gar ist. Inzwischen Zuckerschoten waschen, putzen und schräg in Stücke schneiden. Paradeiser waschen und halbieren. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in schmale Ringe schneiden. Alles mit den Erbsen unter den Reis mengen und zusammen weitere ca. 5 Minuten garen. Zum Anrichten nochmal abschmecken, mit Pfeffer übermahlen und nach Belieben mit Kräutern bestreuen. Mit Zitronenspalten servieren.

Moussaka

© StockFood

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 7 EL Olivenöl

800 g gemischtes Faschiertes

2 Stk. Zwiebeln

4 Stk. Knoblauchzehen

2 Stk. rote Paprika

4 Stk. Paradeiser

1 Handvoll Thymian

1 Prise Salz, Pfeffer

2 TL gerebelter Oregano

1/2 TL Kreuzkümmelpulver

400 ml Hühnerfond

160 g Feta

2 EL gehackte Petersilie

2 große Melanzani

80 g geriebener Ziegengouda Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 1 Std. 30 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Vier EL Olivenöl in einem Topf erhitzen und das Faschierte darin krümelig und leicht gebräunt anbraten. In der Zwischenzeit Zwiebeln und Knoblauch abziehen und fein würfeln. Paprika waschen, putzen und in kleine Würfel schneiden. Paradeiser waschen und hacken. Thymian waschen und die Blättchen von den Zweigen streifen. Knoblauch, Zwiebeln, Paprika, Paradeiser und Thymian zum Faschierten geben, mit Salz, Pfeffer, 1 TL Oregano und dem Kreuzkümmel würzen. Mit dem Hühnerfond ablöschen und unter gelegentlichem Rühren bei niedriger Temperatur zugedeckt ca. 20 Minuten garen. Währenddessen den Feta zerbröckeln und mit Petersilie und restlichem Oregano vermengen. Melanzani waschen, putzen und in Scheiben schneiden. Mit Salz bestreuen und etwa 20 Minuten ziehen lassen. Danach mit Küchenpapier trockentupfen. Den Backofen auf 180 °C Heißluft vorheizen. Etwa die Hälfte der Melanzanischeiben in einer Auflaufform auslegen. Faschierte Mischung mit der Hälfte des Fetas vermischen und darauf verteilen. Mit dem Ziegengouda bestreuen. Zweite Hälfte Melanzani darüberschichten, mit restlichem Olivenöl bepinseln und mit übrigem Feta bestreuen. Moussaka im Backofen 40 Minuten garen. Nach Belieben mit Blattsalat servieren.

Caldo Verde

© StockFood

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 1 Stk. Zwiebel

4 Stk. Knobluchzehen

200 g Chorizo

1 EL Olivenöl

1 1/2 l Hühnerfond

600 g festkochende Erdäpfel

250 g Grünkohl

1 Prise Salz, Pfeffer Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 55 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Die Zwiebel und den Knoblauch abziehen. Die Zwiebel halbieren und in Streifen schneiden, den Knoblauch in feine Scheiben schneiden. Chorizo häuten und in Scheiben schneiden. In einem Topf das Öl erhitzen und die Zwiebel mit der Chorizo darin ca. 10 Minuten unter Wenden bei geringer Hitze braten. Knoblauch zugeben und 2–3 Minuten mitgaren. Alles mit dem Fond ablöschen und erneut zum Kochen bringen. Die Erdäpfel schälen, waschen, in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden, zufügen und ca. 15 Minuten mitgaren. Inzwischen den Grünkohl waschen, putzen, von dicken Blattrippen befreien und in kleine Stücke zupfen oder schneiden. In den Topf geben und alles noch 3–5 Minuten köcheln lassen, bis er weich ist. Bei Bedarf noch etwas Wasser angießen. Die Suppe mit Salz und Pfeffer würzen, abschmecken, in Schalen oder tiefe Teller verteilen und servieren.

Gnocchi mit Spinat und Parmesan

© StockFood

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 500 g Ricotta

600 g Babyspinat

1 Stk. Schalotte

1 EL Olivenöl

100 g geriebener Parmesan

100 g Mehl

1 Stk. Ei

1 EL Bio-Zitronenabrieb

1 Prise Salz, Pfeffer, frisch geriebene Muskatnuss

3 Handvoll Ricotta

4 TL Zitronensaft

50 g Butter

2 EL geröstete Kürbiskerne

1 EL Bio-Zitronenschale in kurzen Zesten

30 g gehobelter Parmesan

1/2 Bio Zitrone in dünnen Spalten Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 1 Std. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Den Ricotta in ein Sieb geben und ca. 8 Stunden zugedeckt abtropfen lassen. Spinat verlesen, waschen und in einem Topf auf dem Herd tropfnass zusammenfallen lassen. Abschrecken, in ein Sieb geben, gut ausdrücken und hacken. Schalotte abziehen, fein würfeln und im Olivenöl glasig anschwitzen. Beiseitestellen und kurz abkühlen lassen. Ricotta mit dem gehackten Spinat, Schalotte, Parmesan und Mehl in eine Schüssel geben. Das Ei, Zitronenabrieb, Salz, Pfeffer und Muskat zufügen und alles gut vermengen. Aus der Masse ca. 3 cm große Bällchen formen, auf eine Platte setzen und ca. 30 Minuten kühl stellen. Inzwischen den Rucola verlesen, von groben Stielen befreien, waschen und trockenschleudern. Den Salat auf Teller verteilen, jeweils mit 1 TL Zitronensaft und Olivenöl beträufeln. Gnocchi in reichlich siedendem Salzwasser 3–4 Minuten gar ziehen lassen, herausheben und kurz warm halten. Die Butter schmelzen. Gnocchi neben dem Rucola anrichten und mit Kürbiskernen, Zitronenschale und Parmesanspänen bestreuen. Alles mit der Butter beträufeln, leicht mit Pfeffer übermahlen und mit Zitronenspalten servieren.

Cevapcici mit Tzatziki

© StockFood

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 1/2 Stk. Gurke

250 g griechischer Joghurt

1 Prise Salz, Pfeffer

1 EL sehr fein gehackte Kräuter wie z. B. Minze, Dill

1/2 Handvoll Thymian

1 Stk. Schalotte

1 Stk. rote Chilischote

600 g Faschiertes

1 Stk. Eigelb

2 EL Semmelbrösel

4 EL Olivenöl

1 TL edelsüßes Paprikapulver

1 EL Pflanzenöl für den Rost

1 kleines Römersalatherz

1 Stk. Fleischparadeiser

1 Stk. gelbe Paprika

1/2 Stk. rote Zwiebel

3 EL Zitronensaft

100 g Ajvar

1-2 TL getrockneter Oregano Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 1 Std. 20 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Einen Grill anheizen. Zwölf Holzspieße ca. 30 Minuten wässern. Gurke waschen, längs halbieren und die Kerne ausschaben. Grob raspeln, in einem Küchentuch gut ausdrücken und in einer Schüssel mit dem Joghurt mischen. Knoblauch abziehen und eine Zehe durch die Presse da-zudrücken. Alles mit Salz, Pfeffer und Kräutern würzen und gut verrühren. Tzatziki abschmecken, mit etwas grob zerzupfter Minze garnieren und bis zur Verwendung kühl stellen. Thymian abbrausen, trocken schütteln und die Blätter abstreifen. Schalotte abziehen und mit dem übrigen Knoblauch fein hacken. Chilischote waschen, putzen und fein würfeln. Faschiertes mit Thymian, Schalotte, Knoblauch, Chili, Eigelb und Bröseln in einer Schüssel zu einem geschmeidigen Fleischteig verkneten. Mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer würzen und abschmecken. Aus der Masse mit feuchten Händen 12 ca. 8 cm lange Röllchen formen und auf die abgetropften Holzspieße stecken. Mit 2 EL Olivenöl bestreichen, auf den geölten Rost legen und die Cevapcici portionsweise unter Wenden ca. 8 Minuten grillen. Inzwischen Römersalatherz in seine Blätter teilen, abbrausen und trockenschleudern. Paradeiser waschen, vierteln und in Scheiben schneiden. Paprika waschen, putzen, längs dritteln und quer in Streifen schneiden. Zwiebel abziehen und in Streifen schneiden. Salatblätter jeweils auf einer Hälfte von 4 Tellern verteilen. Paradeiser, Paprika und Zwiebelstreifen darauf anrichten, salzen, pfeffern und mit 2 EL Olivenöl und dem Zitronensaft beträufeln. Cevapcici-Spieße danebenlegen und mit etwas Ajvar beträufeln. Tzatziki und Ajvar nach Belieben in kleine Schälchen verteilen und neben die Spieße stellen. Alles noch mit Oregano und Pfeffer bestreuen und servieren.

Rezepte von StockFood.