Lenker sieben Mal in sieben Monaten ohne Schein erwischt

Eine Polizeistreife erwischte den 61-Jährigen diesmal schwer alkoholisiert. Er wurde angezeigt.

OÖ. Zum siebenten Mal in sieben Monaten hat die Welser Polizei einen 61-jährigen Autofahrer erwischt, der sich ohne Besitz eines Führerscheins ans Steuer seines Wagens gesetzt hat. Am Samstagnachmittag war es für ihn - wieder einmal - so weit: Diesmal hatte er nicht nur zum wiederholten Male keinen Schein, sondern einen Alkoholblutwert von 1,32 Promille. Der Welser war seelenruhig an Einsatzfahrzeugen bei einer Unfallstelle vorbeigefahren, so die OÖ-Polizei in einer Aussendung.

Der bereits den Beamten persönlich bekannte Verkehrssünder wurde von einer Motorradstreife verfolgt und angehalten. Der Lenker zeigte sich laut Polizeibericht gegenüber der Exekutive deutlich genervt und unkooperativ. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und erstattete abermals Anzeige.